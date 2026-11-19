Javier Milei volvió a poner a los jóvenes en el centro de su proyecto electoral. Durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central, el Presidente dijo que no puede dar recomendaciones a sus pares de otros países y proyectó su propio futuro: “Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto”. La frase fue seguida de aplausos.

Luego se dirigió a la audiencia. “Me dijo Santiago (Caputo) que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.

Javier Milei y los jóvenes

Perfil entrevistó a tres consultores para analizar el apoyo joven al primer mandatario: Martha Reale, de Reale Dalla Torre Consultores (RDT); Gonzalo de Janin, de Equipo MIDE; y Cristian Buttie, de CB Consultora. Sus lecturas, basadas en los últimos estudios de opinión pública, coinciden en un punto. Los jóvenes son el sostén más firme del Presidente, pero los datos no muestran que alcancen por sí solos para evitar un balotaje.

Para respaldar su confianza, Milei recordó las legislativas de 2025: “Durante septiembre las encuestas decían que ni siquiera salíamos segundos y terminamos ganándole a los K por más de 17 puntos”. Los registros de esa elección muestran otra magnitud. Según el escrutinio provisorio, el oficialismo se impuso a Fuerza Patria por casi nueve puntos a nivel nacional.

También difiere la cifra sobre el peso del electorado joven. Reale sostiene que los menores de 35 años representan el 38% del padrón. “Es importante, y a Milei le va bien en ese target”, dice. Pero lo que se discute es si alcanza. “La respuesta corta es que no le alcanza. Los jóvenes pesan, pero no definen la elección por sí solos”.

La última encuesta de RDT, realizada del 22 al 28 de octubre, ubica a Milei con un 36,6% de imagen positiva en el total del país. Según Reale, entre los menores de 30 años esa imagen llega al 50%, mientras que entre los mayores de esa edad ronda los tres de cada diez.





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La consultora midió además el balotaje contra Axel Kicillof. En el total hay un empate técnico, con 37,2% para el gobernador y 36,2% para el Presidente. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, Milei obtiene 48,3% y Kicillof 24,4%. En la franja de 30 a 49 años la relación se invierte: Kicillof 44,2% y Milei 27,1%.

Reale aclara que imagen no es voto. “Entre los menores de 30 años, la manifestación de voto explícita es de tres de cada diez. Probablemente ese 50% que tiene una imagen positiva termine votándolo, pero hoy no lo manifiestan explícitamente”.

Javier Milei y los jóvenes

Hizo además una cuenta que llamó “generosa”. “Supongamos que todos los jóvenes que hoy lo ven bien lo votan. Milei pasaría del 38% de intención de voto sobre votos válidos a 42 puntos. Para ganar en primera vuelta se necesita el 45. Le estarían faltando unos tres puntos”. Y agrega: “El voto joven hoy lo está acercando, pero todavía no le permite ganar en primera vuelta, al menos con los datos actuales”.

Desde Equipo MIDE, De Janin coincide en que los jóvenes son uno de los principales apoyos del Presidente, aunque con matices. Su encuesta nacional, realizada entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre, muestra que entre los jóvenes de 16 a 25 años el 43% tiene una imagen positiva de Milei y el 50% negativa. “Es el segmento con menor imagen negativa de todos los grupos etarios”, señala.

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Sobre la reelección en 2027, el 30% de ese grupo dice que seguro lo votaría y otro 25% que podría hacerlo. “Es decir, Milei tiene un voto seguro del 30% y un techo potencial del 55%”, explica De Janin. El 44% afirma que nunca lo votaría.

El apoyo, advierte, no es homogéneo. Entre los de 26 a 35 años la imagen positiva también es del 43%, pero la negativa sube al 54%. El voto seguro llega al 32%, el más alto de todos los tramos, aunque el techo cae al 47% y el rechazo alcanza el 51%. “Los menores de 25 años muestran una mayor apertura a considerar su reelección que quienes tienen entre 26 y 35”, afirma.

Para Buttie, el vínculo del Presidente con los jóvenes sigue vigente, pero ya no es el de 2023. Cuando su equipo desagrega el voto por edad, encuentra que entre los menores de 30 que lo votaron hace tres años, “retiene cerca de un 75%, no retiene todo”. Donde ve la mayor pérdida es en el otro extremo: “Sufre una gran erosión en la franja etaria alta. Entre los adultos mayores que lo votaron, principalmente en segunda vuelta, hay un gran porcentaje que ahora no lo volvería a votar”.

Su conclusión es que los jóvenes siguen siendo el bastión electoral de Milei, “pero no al nivel de lo que era previo a la elección de 2023”.

En síntesis, las encuestas muestran que el voto joven acerca al Presidente a la meta, pero todavía no le permite ganar en primera vuelta.

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