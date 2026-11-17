Un estudio nacional de Equipo MIDE midió cómo votarían los argentinos en una segunda vuelta y qué temor pesa más: que continúe el Gobierno o que regrese el peronismo.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, un escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof muestra una diferencia estrecha. Así surge del Estudio Nacional de octubre de 2026 de Equipo MIDE, realizado sobre 1.911 casos entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre.

Ante la pregunta “¿si hubiera balotaje a quién votaría?”, el 42% eligió a Kicillof y el 39% a Milei. El 12% votaría en blanco o anularía y el 7% no sabe o no contesta. La diferencia es de 3 puntos y debe leerse con cautela, dado el margen de error de ±2,1%. Sumados, el voto en blanco o nulo y los indecisos llegan al 19%.

Un estudio nacional de Equipo MIDE midió cómo votarían los argentinos en una segunda vuelta | Crédito: Equipo Mide

En primera vuelta, Milei encabeza

El estudio también consultó por escenarios de primera vuelta. En la pregunta con una lista amplia de candidatos, Milei obtuvo 28%, Kicillof 23%, Patricia Bullrich 8%, Myriam Bregman 7%, Victoria Villarruel 5% y Sergio Massa 5%.

El voto 2027 por candidatos | Crédito: Equipo Mide

En el primer escenario acotado, con Milei, Kicillof, Bullrich, Bregman, Massa, Daniel Hadad y Miguel Ángel Pichetto, Milei suma 30%, Kicillof 27%, Bullrich 12%, Bregman 7%, Massa 6%, Hadad 2% y Pichetto 1%. Otros candidatos reúnen el 4%, el blanco o nulo el 5% y el 6% no sabe. En el segundo escenario, con Milei, Kicillof, Bregman y Hadad, Milei llega al 37%, Kicillof al 32%, el blanco o nulo al 11%, Bregman al 9% y Hadad al 2%, mientras que el 9% no sabe o no contesta.

Milei lidera los tres planteos de primera vuelta, con ventajas de 5, 3 y 5 puntos sobre Kicillof, pero en el cara a cara el dirigente pasa al frente.

El miedo: casi un empate

Al preguntar “¿qué le da más miedo: que siga Milei o que vuelva el peronismo?”, el 49% eligió que siga Milei y el 44% que vuelva el peronismo. El 7% no respondió. El resultado replica la lógica del balotaje, con 5 puntos de diferencia, y muestra que cada polo genera un temor de tamaño parecido.

¿Qué le da más miedo: que siga Milei o que vuelva el peronismo? | Crédito: Equipo Mide

Entre los jóvenes de 16 a 25 años, Milei obtiene 47% y Kicillof 31%. En el tramo de 26 a 35 años, Milei suma 42% y Kicillof 37%. Desde los 36 años el orden se invierte: entre los 36 y 45, Kicillof tiene 40% y Milei 36%; entre los 46 y 55, 44% contra 37%; entre los 56 y 65, 47% contra 35%; y entre los mayores de 66, 46% contra 40%. Milei gana por 16 puntos entre los más jóvenes y por 5 en el tramo siguiente, mientras que Kicillof lidera a partir de los 36 años, con su mayor ventaja, de 12 puntos, entre los 56 y 65.

El miedo sigue el mismo patrón generacional. Entre los 16 y 25 años, el 51% teme más al regreso del peronismo y el 38% a la continuidad de Milei. Entre los 56 y 65 años, el 55% teme más a que siga Milei y el 41% a que vuelva el peronismo.

Milei o el peronismo | Crédito: Equipo Mide

Entre quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023, el 72% lo elegiría de nuevo en un balotaje, el 8% votaría a Kicillof, el 13% en blanco o nulo y el 7% no sabe. Entre los votantes de Bullrich, el 67% se inclina por Milei, el 10% por Kicillof, el 16% por el blanco o nulo y el 7% no sabe o no contesta.

Los votantes de Massa y de Bregman en 2023 se concentran en Kicillof, con 89% y 87% respectivamente. El electorado de Schiaretti es el más fragmentado: el 37% elegiría a Kicillof, otro 37% votaría en blanco o anularía, el 15% iría por Milei y el 11% no sabe o no contesta.

Milei retiene la mayor parte de su base, pero el 28% de quienes lo votaron en 2023 hoy no lo elegiría en el balotaje. Entre ellos, el blanco o nulo (13%) supera a Kicillof (8%), y otro 7% no sabe.

El temor también se ordena según el voto previo. Entre quienes votaron a Milei en 2023, el 79% teme más al regreso del peronismo y el 14% a la continuidad del Presidente. Entre los votantes de Schiaretti, el 64% teme más a que siga Milei y el 24% a que vuelva el peronismo.

El contexto

El 31% evalúa positivamente la gestión del Gobierno, el 14% la considera regular y el 55% la evalúa negativamente. La imagen del Presidente es positiva para el 39% y negativa para el 59%.

Evaluación de la gestión del Gobierno Nacional | Crédito: Equipo Mide

Sobre el rumbo económico, el 55% preferiría que otro gobierno aplique una política distinta, el 24% que Milei continúe pero cambie parte de su política y el 19% que mantenga el mismo rumbo.

Respecto de la reelección, el 28% quiere que Milei sea reelegido y el 52% prefiere un candidato con un rumbo económico distinto. El 7% optaría por otro candidato que continúe con un rumbo similar y el 11% no tiene una posición definida.

En términos de piso y techo, el 26% asegura que votaría a Milei en 2027 y el 15% podría llegar a hacerlo, lo que arma un techo electoral de 41%. El 54% afirma que nunca lo votaría y el 5% no sabe o no contesta. El 39% que elige a Milei en el balotaje queda muy cerca de ese techo.

Ficha técnica: Estudio Nacional de octubre 2026 de Equipo MIDE. Muestra de 1.911 casos, con un margen de error de ±2,1%. Trabajo de campo realizado entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026. Ponderación por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y último voto a presidente (primera vuelta 2023).