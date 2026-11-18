La aprobación de Javier Milei se ubicó en 36,2%, mientras que el 60,6% desaprueba su desempeño y el 3,2% no sabe o no contesta, según la última encuesta de Latam Pulse Argentina, el estudio elaborado por AtlasIntel para Bloomberg. La pregunta fue: “¿Apruebas o desapruebas el desempeño del presidente Javier Milei?”. En la medición anterior, el Presidente tenía un 39% de aprobación y un 57% de desaprobación.

Aprobación del presidente Milei | Crédito: AtlasIntel Bloomberg

Al evaluar al Gobierno, el 55,7% lo calificó como malo o muy malo, el 28,9% como excelente o bueno y el 15,4% como regular. La desaprobación llega al 70,7% entre las mujeres y al 49,5% entre los hombres. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, el 78,7% aprueba la gestión y el 16,6% la desaprueba. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, el 67,7% aprueba y el 27,8% desaprueba.

Evaluación del gobierno de Milei | Crédito: Atlas Intel Bloomberg

La encuesta también consultó por la imagen de 16 dirigentes políticos: “¿Tiene una imagen positiva o negativa de los siguientes políticos argentinos?”. Ninguno superó el 50% de imagen positiva. Cristina Kirchner registró 41% de imagen positiva y 53% de negativa. Axel Kicillof tuvo 39% y 54%, y Myriam Bregman, 39% y 51%. Patricia Bullrich obtuvo 37% y 57%, y Javier Milei, 36% y 62%.

Imagen de los líderes políticos | Crédito: AtlasIntel Bloomberg

Más abajo en el ranking figuran Sergio Massa (26% y 63%), Mauricio Macri (24% y 66%), Jorge Macri (23% y 63%), Martín Menem (22% y 66%) y Santiago Caputo (21% y 64%). Completan la lista Victoria Villarruel (18% y 59%), Juan Schiaretti (15% y 54%), Karina Milei (14% y 73%), Martín Lousteau (12% y 67%), Horacio Rodríguez Larreta (12% y 71%) y Alberto Fernández, con 10% de imagen positiva y 81% de negativa.

En el plano económico, el 60% de los consultados calificó como mala la situación del país, el 69% evaluó de ese modo el mercado de trabajo y el 49% la situación de su propia familia. Con la mirada puesta en los próximos seis meses, el 50% cree que la economía va a empeorar y el 35% que va a mejorar. Cuando se les pidió que eligieran hasta tres problemas centrales del país, el 50,2% mencionó el desempleo, el 40,2% la corrupción, el 34,5% la situación económica y el 32,4% los altos precios y la inflación.

Ficha técnica: El estudio Latam Pulse Argentina es una iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg. Se realizó sobre la población adulta de Argentina, con una muestra de 2.364 encuestados y una metodología de reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR). El margen de error es de ±2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026.

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