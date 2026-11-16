Una encuesta consultó sobre las fórmulas presidenciales del oficialismo y la estrategia de alianzas

Con las elecciones presidenciales de 2027 a un año de distancia, la consulta sobre cómo se armará la oferta electoral ya forma parte de la agenda pública. El informe “Humor Social y Político” de noviembre, elaborado por D’Alessio IROL y Berensztein, indagó sobre la fórmula que debería presentar el oficialismo y sobre otros ejes de la contienda que viene.



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Ante la pregunta “¿Cuál debería ser la fórmula del oficialismo?”, la dupla Javier Milei – Patricia Bullrich fue la opción más elegida, con el 32% de las respuestas. Muy cerca, con el 30%, se ubicó quienes respondieron que ninguna de las alternativas planteadas.

Encuesta fórumula presidencial oficialismo | Crédito: Dalesio/Berenztein

Más atrás aparecieron la fórmula Javier Milei – Karina Milei, con el 8%, y Javier Milei – Martín Menem, con el 7%. Las combinaciones Javier Milei – Victoria Villarruel y Javier Milei – Carolina Losada reunieron un 2% cada una. Un 8% mencionó otra respuesta, un 7% dijo no saber y un 4% no contestó.



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Consultados sobre quién les gustaría que gane las elecciones del año próximo, los encuestados se dividieron en partes iguales: el 32% eligió al candidato del Gobierno y otro 32% al peronismo. Un 18% se inclinó por “el centro”, un 7% por la izquierda y un 4% por otras opciones. El 8% no contestó.

Encuesta Elecciones 2027 | Crédito: Dalesio/Berenztein

La pregunta sobre las expectativas arrojó otro panorama. El 38% cree que ganará el peronismo y el 36% que lo hará el candidato del Gobierno. Un 7% apuesta por “el centro”, un 2% por la izquierda y un 3% por otras opciones, mientras que el 14% no contestó.

Encuesta formula presidencial oficialismo

Solo o con aliados

Por último, el estudio preguntó si el Gobierno debería ir solo o en coalición con sus aliados. El 44% respondió que debería competir junto a aliados y el 35% que debería hacerlo en soledad. Un 4% dio otra respuesta y el 17% no contestó.

Ficha técnica: El relevamiento se realizó entre el 29 y el 31 de octubre de 2026, de manera online, sobre 800 casos. El universo fue la población general mayor de 18 años de todo el país, y se utilizó un cuestionario cerrado y estructurado.