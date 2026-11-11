El presidente Javier Milei cerró octubre con el ciclo de negatividad digital más extenso desde que llegó a la Casa Rosada. Así lo muestra el informe "La imagen de JM – Octubre 2026", elaborado por la consultora Ad Hoc Comunicaciones, que registra nueve meses consecutivos con balance negativo en el sentimiento de las redes hacia el mandatario. Pero el estudio agrega un dato incómodo para la oposición: los dos principales presidenciables del peronismo, Axel Kicillof y Sergio Massa, tampoco logran salir de la zona de negatividad, y los temas que más le pegan al Gobierno casi no aparecen en sus conversaciones.

Un ciclo negativo que no cede

Según el informe, el promedio de sentimiento digital hacia Milei en octubre fue de 51% de menciones negativas. De un mes a otro, la negatividad creció 5 puntos y la positividad cayó 3. La consultora señala que 2026 consolidó el ciclo de negatividad más largo de la gestión, que se extiende de febrero a octubre, y lo distingue de un primer ciclo adverso en 2025, entre febrero y septiembre, asociado a $LIBRA, el caso Espert y el caso Andis. El segundo ciclo, en cambio, tiene como motores a Manuel Adorni y a la agenda internacional.

Milei acumula nueve meses de negatividad digital y el peronismo no logra capitalizarla | Crédito: AD HOC

El dato más llamativo es temporal. Según el informe, los picos de conversación y de negatividad se concentraron a partir del 19 de octubre, y cinco de cada diez menciones del mes se produjeron en los últimos doce días. Ese día, la pregunta del Presidente sobre cómo hacen quienes no llegan a fin de mes generó una negatividad del 54,6%. Luego vinieron el viaje a España del 21/10 (58%), sus declaraciones sobre Lula y la campaña electoral brasileña del 24/10 (63%, el máximo del mes), las repercusiones de la victoria de Lula del 26/10 (58,5%) y la fuga de Flavio Bolsonaro del 28/10 (47,6%).



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Para Ad Hoc, el mejor momento de Milei en octubre coincidió con su ausencia de actividad: cuando volvió a ser protagonista, volvió también la crítica. En términos de volumen, el mandatario sumó 6,3 millones de menciones en el mes, por debajo del promedio de 6,5 millones desde enero de 2025 y el tercer mes consecutivo en esa situación.

El informe también advierte que la agenda internacional, que el oficialismo solía usar como refugio frente a la conversación doméstica, dejó de funcionar como tal. Por primera vez desde que es presidente, los diez principales términos asociados a Milei dieron saldo negativo. La conversación en portugués, con 731.000 menciones (11,5% del total), fue 9 puntos más negativa que la general: 60% contra 51%.

El peronismo, en rojo y sin atributos propios

El otro hallazgo del estudio apunta a la oposición. Kicillof registró 50% de menciones negativas, 39% positivas y 11% neutrales; Massa, 59% negativas, 32% positivas y 9% neutrales. El gobernador bonaerense sigue siendo el referente opositor con mayor volumen de conversación (536.000 menciones), por delante de Cristina Fernández de Kirchner (299.000) y de Massa (253.000). El lanzamiento de Sergio Uñac, en cambio, apenas llegó a 8.000 menciones, sin campañas sostenidas en el ecosistema digital.

Milei acumula nueve meses de negatividad digital y el peronismo no logra capitalizarla | Crédito: Ad Hoc

Ad Hoc atribuye la negatividad, en buena medida, a la fuerte presencia de comunidades libertarias en ambas conversaciones. En el caso de Kicillof, pesan las críticas por su vinculación al kirchnerismo, el estado de las escuelas bonaerenses y los hechos de inseguridad. En el de Massa, los recortes a la educación pública durante su gestión, su paso por el Ministerio de Economía y sus declaraciones en la UNSAM. En ambos casos, la felicitación a Lula aportó parte de la positividad del mes.



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La consultora observa que ambos generan una conversación polarizada dentro de comunidades politizadas y que no han construido atributos propios que rompan ese núcleo. Entre los principales temas asociados a Kicillof aparecen "Provincia" (91.000 menciones), CFK (74.000) y Massa (62.000); entre los de Massa, Kicillof (54.000) y CFK (53.000). Es decir, la conversación gira en torno a la interna peronista. "El foco político y mediático en la interna", resume el informe, dificulta que los potenciales candidatos generen interés fuera de los núcleos politizados.

Los vectores de negatividad que nadie ocupa

Sobre más de 1,5 millones de menciones negativas hacia Milei, Ad Hoc identificó cinco ejes domésticos que aportan negatividad alta a su imagen: pobreza, la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Tierras, el riesgo país y el vínculo entre Karina Milei y $LIBRA. Según el estudio, esos temas no están entre los más asociados a Kicillof ni a Massa. Tampoco lo están otros con bajo protagonismo, como trabajo, salarios, corrupción e inseguridad, que figuran entre los principales problemas del país según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés que cita el informe.



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La conclusión de la consultora es que ninguno de los dos dirigentes logra identificarse con temas relevantes para la ciudadanía ni posicionarse como referente de los ejes más críticos para el Gobierno. La negatividad hacia Milei crece, pero el informe sugiere que, por ahora, el peronismo no está en condiciones de apropiarse de ese desgaste.

Ficha técnica: Ad Hoc Comunicaciones, "La imagen de JM – Informe digital Octubre 2026". Herramientas: Onclusive y Google Trends. Período analizado: del 1 al 31 de octubre de 2026. Plataformas analizadas: todas las redes sociales de acceso público y portales web. Clasificador de comunidades: recolección y lectura de las menciones digitales con más interacciones a través de Onclusive, entre el 16 y el 18 de octubre de 2026.

Nota metodológica del informe: se consideran "menciones" las publicaciones que refieren al tema mediante palabras clave, incluyendo retweets, compartidos y publicaciones originales. Se trata de una medición de conversación digital, no de una encuesta de opinión representativa de la población.