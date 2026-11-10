Cuáles son los nombres que una encuesta ubica en el futuro del peronismo

Una encuesta nacional de la consultora Praxis le preguntó a la opinión pública, sin pensar necesariamente en los dirigentes más conocidos, qué personas podrían tener un papel importante en el futuro del peronismo. Ningún nombre superó el 15% de menciones, y el 55,4% no identificó a ninguna figura o no supo responder.

Cuando se les consultó qué personas podrían tener un papel importante en el futuro del peronismo, los encuestados mencionaron en primer lugar a Mayra Mendoza, con el 14,8%. Le siguieron Ofelia Fernández, con el 14,1%, Pedro Rosemblat, con el 11,9%, y Tomás Rebord, con el 9%. La pregunta admitía respuesta múltiple, por lo que la suma de los porcentajes supera el 100%.

Encuesta Influencia dentro del peronismo

Un 10,3% mencionó a otra persona, el 24,7% respondió que ninguna y el 30,7% dijo no saber. En conjunto, el 55,4% no identificó a ninguna figura o no sabe quién podría tener un papel relevante.

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Las menciones a Mendoza se concentran en el núcleo peronista (37,5%), en el AMBA (21,4%) y entre los mayores de 55 años (20,2%). Rosemblat, Rebord y Ofelia Fernández tienen sus mejores registros entre los menores de 35 años.

Liderazgo actual y sucesión

Cuando se preguntó, independientemente de las preferencias personales, quién tiene hoy mayor influencia dentro del peronismo, el 44,6% mencionó a Cristina Fernández de Kirchner. Detrás aparecieron Axel Kicillof, con el 26,3%, Sergio Massa, con el 6,4%, Máximo Kirchner, con el 5,9%, y Juan Grabois, con el 1,8%. El 5,3% respondió “ninguno” y el 8,4% no supo responder.

Encuesta Influencia dentro del peronismo

Al mirar hacia adelante, ante la pregunta de quién debería encabezar políticamente al peronismo en los próximos años, Kicillof lidera con el 31,8%, seguido por Massa, con el 10,6%, Grabois, con el 6,4%, Máximo Kirchner, con el 4,9%, y Ricardo Quintela, con el 1,1%. Un 27,7% no eligió a ninguno de los dirigentes propuestos y un 14,4% no supo responder.

Sobre el rol de la expresidenta, el 47,6% consideró que debería apartarse de la conducción política del espacio.

Cristina Kirchner

En una eventual interna presidencial en 2027, Kicillof reúne el 47,5% de las preferencias y Massa lo sigue con el 14,4%. Esta pregunta se aplicó solo a los 356 casos que se consideran peronistas o cercanos, o que declaran un voto probable al peronismo. Sobre cómo se percibe al gobernador bonaerense, el 42,1% lo ve principalmente como continuidad del kirchnerismo, el 23,7% como una renovación dentro del kirchnerismo y el 15,2% como una etapa diferente.

La interna que debilita al espacio

Sobre el efecto de la disputa entre los sectores vinculados a Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner, el 62,7% respondió que debilita al peronismo. El 11,4% opinó que lo fortalece, el 12,5% que no tiene efecto en ningún sentido y el 13,4% no supo responder.

Respecto de cómo debería resolverse la candidatura presidencial para 2027, el 34,6% se inclinó por una primaria, el 15,8% por un candidato de consenso y el 15,5% por un acuerdo entre sectores. Solo el 8,7% planteó que cada sector vaya por separado, mientras que el 22,9% no sabe.

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Una alianza amplia hacia 2027

Sobre qué debería hacer el peronismo para construir una alternativa electoral, el 27,8% optó por un frente amplio y el 23,8% por una propuesta nueva. El 14,1% se inclinó por reafirmar la identidad peronista y el 13,3% por una alianza con partidos. Un 17,7% no sabe.

Al consultar qué tipo de figura podría encabezar una alianza política amplia, el 24,3% mencionó a un dirigente peronista y el 24,2% a un independiente. Un 12% eligió a un dirigente de otro espacio, el 9% a una figura de la cultura o la academia y el 7,5% a un empresario.

Encuesta Influencia dentro del peronismo

Entre las figuras que podrían sumarse a una alianza amplia, también con respuesta múltiple, encabezan las menciones los gobernadores Maximiliano Pullaro (20%), Martín Llaryora (18,4%) y Gustavo Sáenz (17,2%). El 24,3% respondió que ninguna de las personas propuestas y el 22,1% no supo responder.

Fuente y ficha técnica: El informe, titulado “¿Quién le hará frente a Milei en 2027? Sucesión y liderazgo del peronismo”, fue elaborado por Praxis Consulting en octubre de 2026. El universo es la población de 16 años y más residente en la Argentina. Se trata de una encuesta online autoadministrada (CAWI) sobre panel, con cuotas por región, sexo y edad, realizada a 800 casos entre el 1 y el 6 de octubre de 2026. Los datos fueron ponderados por raking según sexo, edad, nivel educativo, región y recuerdo de voto en el balotaje 2023. El error de referencia, al tratarse de un muestreo no probabilístico, es de ±3,5 puntos con 800 casos y de ±4,8 puntos con los 418 casos efectivos, con un nivel de confianza del 95% y para p=0,5.