Sea por errores propios. Por desconfianzas hacia el éxito del programa económico. Por el drama internacional ante las pérdidas de fortunas desencadenadas por el affaire Nvidia. O, por qué no, también por el riesgo Kuka, ya que, en definitiva, prometer “hacer quilombo” no es gratis. Lo cierto es que la crisis financiera de los últimos días alteró como un misil la estrategia de Luis “Toto” Caputo para 2027. Como se contó en este espacio, hace un mes al ministro le faltaban unos US$ 5.000 millones para cerrar el electoral próximo ejercicio; ahora, ese faltante se transformó en US$ 10.000 millones.

El programa que Caputo presentó el 6 de julio calculaba necesidades por US$ 24.900 millones para 2027: US$ 15.700 millones de amortizaciones de capital y US$ 9.200 millones de intereses. Por entonces, el riesgo país rondaba un mínimo de 402 puntos. La evolución posterior fue exactamente la contraria: cerró julio cerca de 430, agosto en 512, septiembre en 607 y octubre en 787, y este viernes quebró la barrera de los 1.000 para ubicarse alrededor de 1.070. Un nivel que prácticamente clausura la posibilidad de conseguir financiamiento voluntario a tasas razonables.

El esquema contemplaba comenzar 2027 con un excedente de US$ 3.700 millones acumulado durante 2026. A ese colchón se agregarían US$ 4.900 millones de compras de dólares al Banco Central, US$ 1.800 millones de refinanciaciones dentro del sector público, US$ 1.700 millones del FMI, US$ 4.200 millones de otros organismos internacionales, US$ 2.000 millones de otros mecanismos financieros, US$ 1.500 millones de privatizaciones y US$ 5.000 millones de bonares colocados en el mercado local. La suma cerraba exactamente, sin margen ante eventuales incumplimientos.



El principal inconveniente aparece en esos US$ 5.000 millones. Durante 2026, Economía había previsto emitir US$ 6.000 millones, pero las operaciones con el Bonar 2029 quedaron interrumpidas en agosto, cuando faltaban unos US$ 800 millones para completar la meta. Le resultará muy difícil al Quinto Piso del Palacio de Hacienda absorber con nuevos bonares parte de las divisas que los ahorristas mantienen a la vista en el sistema bancario. También se deterioró la caja: el programa suponía cerrar diciembre con US$ 3.700 millones disponibles, pero en noviembre los depósitos del Tesoro en el Banco Central llegaron a rondar los US$ 59 millones después de pagarle al FMI.

Las privatizaciones tampoco ayudan. El caso de AySA resulta ilustrativo: la mejor oferta conocida fue de unos US$ 340 millones, inferior a los US$ 450 millones que esperaba Economía. A esto se suman demoras en Belgrano Cargas y en activos energéticos. Según Portfolio Personal Inversiones, si no aparecen los bonares ni el colchón de diciembre, las compras de dólares al Central podrían tener que subir de US$ 4.900 millones a US$ 13.100 millones.

Momentos extraordinarios ameritan salidas extraordinarias. Entre las alternativas aparecen un regreso a los mercados internacionales, nuevas negociaciones financieras con Estados Unidos y el swap de monedas con China, que permitiría usar yuanes para atender parte de los vencimientos de bonares. Y en pleno año electoral.

De cómo solucione el Gobierno esta encerrona dependerá el clima hasta fin de año. El Quinto Piso debe contar, más temprano que tarde, cómo pagará los US$ 4.350 millones que vencen el 9 de enero, la primera gran estación del cronograma de 2027. Muchos en el mercado criollo afirman que sólo ese anuncio podría tranquilizar, algo, a los operadores locales. Al menos por un tiempo. Los fondos del exterior, parece, ya se fueron. La paradoja es que la Argentina podría cerrar otro año con equilibrio fiscal y superávit comercial y, aun así, no conseguir los dólares para pagar. El superávit fiscal garantiza pesos, no divisas.