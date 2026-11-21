Llego antes a una práctica de Yoga. En la misma cuadra hay un local de Yenny al que entro a hacer tiempo. Suena Coltrane, cosa que no es baladí comentar por el contraste que marca con un ambiente impersonal, aséptico, prácticamente inodoro, que se llevaría mejor con una versión muzak de Yesterday. Como hace tiempo que no me metía en una librería de la cadena, no recordaba que hubiera semejante oferta de algo tan incierto como Superación Personal. Numerosas filas flanqueadas por otras de rubros que ¿se suponen afines? como esoterismo, astrología y maternidad. No logro retener ni un solo título y giro sobre mi eje hacia otro sector donde me solazo en las enjundiosas notas al pie de Jorge Fondebrider para su traducción de Bouvard y Pécuchet, como un pollo que se mete bajo el ala de la gallina frente a una amenaza incomprobable. Ahora me arrepiento de haber recurrido a un ejemplar igual al que tengo en la biblioteca, en vez de pispear esos anaqueles que, me doy cuenta a la distancia mientras estoy todavía haciendo tiempo, exhiben una enorme proporción de lomos que oscilan entre el rosa chicle y el magenta, lo que los hace diabólicos para mi sensibilidad, y seguramente haya precipitado la huida.

Un librero se acerca y parece contento con su trabajo, lo que me encorajina para inquirir sobre los lectores de Superación Personal con una media sonrisa y la mirada más chispeante a la que puedo aspirar. La pregunta le da gracia, detecto complicidad, hicieron efecto los ojitos, pero en menos de un segundo empieza vacilar y a ejecutar pequeñas muecas. Pregunto de nuevo; no le queda otra blanquear: La mayoría, por no decir el 100 por 100, son mujeres de toda edad (nicho en el que es obvio que calzo) y jóvenes musculados. Calculo que si río retomaré la complicidad eclipsada, cosa que hago, y se anima a agregar que “si un tipo de 30 o más lleva uno, es para regalo”.

La respiración yóguica no impedirá que especule sobre qué es lo que las mujeres y los bros tienen que superar, o qué pasó con los ideales colectivistas que estaban de moda hace cinco minutos como para que lo personal haya cobrado tanta relevancia, e incluso en aquellos que regalan lo que ni en pedo leerían. Al llegar a casa, la neurosis me habrá tomado por completo. Un maremoto de músculos, rosas, magentas y libreros. Me salvarán nuevamente las notas de Fondebrider. Caeré al azar en una sobre las Sibilas y vislumbraré un futuro en el que la superación personal, sea lo que sea que signifique, ya es un tema superado.