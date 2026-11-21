El próximo martes 24 de noviembre, el gobierno de Javier Milei estrenará una paradoja novedosa para la historia económica argentina moderna. Por primera vez, Argentina confirmará que estuvo en recesión, pese a tener muy sólidos superávits fiscal y comercial. Ese día se conocerán los datos oficiales publicados por el Indec sobre la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), donde se confirmará que la variable cayó entre el segundo y el primer trimestre y el tercero y el segundo del 2026. Probablemente será de una manera tenue, algo leve. Y también seguramente habrá sido solo un período de seis meses, ya que entre septiembre (último mes del lapso analizado) y octubre de este año, la economía habrá ensayado un crecimiento.

Sin embargo, y mientras el Gobierno exhibe equilibrio en las cuentas públicas y un saldo positivo en el comercio exterior, la economía real muestra una división cada vez más profunda: crecen la energía, la minería y el campo, pero retroceden la industria, la construcción y buena parte del comercio. El problema ya no se limita a la inflación, el dólar o las reservas del Banco Central. La discusión se trasladó a la capacidad del modelo para generar producción, consumo, empleo e inversión en los sectores que concentran la mayor parte de la actividad económica.

El concepto de recesión técnica tiene una definición precisa: dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno, medido en términos desestacionalizados. La primera señal concreta llegó con los resultados del segundo trimestre. Según el Banco Central, el PBI retrocedió 0,6% respecto de los primeros tres meses del año, aunque todavía mostró un crecimiento interanual del 2%. La confirmación definitiva del PBI del tercer trimestre está programada por el Indec para el 16 de diciembre. Las estimaciones privadas anticipan una segunda caída trimestral, mientras el Banco Central considera que parte del deterioro respondió a factores transitorios y espera una recuperación durante el último trimestre.

La característica más visible del ciclo económico es su heterogeneidad. Entre los ganadores aparecen el petróleo y el gas, especialmente las operaciones de Vaca Muerta. La minería también presenta indicadores favorables, impulsada por el litio, el oro y otros proyectos extractivos. Según el Indec, la producción minera creció 8,4% interanual en agosto y acumuló una expansión del 7,9% durante los primeros ocho meses de 2026. El campo integra el grupo de actividades con mejor desempeño, aunque sus resultados dependen de las cosechas y de factores estacionales.

Del otro lado aparecen la industria manufacturera, la construcción y el comercio. En agosto, la producción industrial cayó 3,2% interanual y acumuló una contracción del 2,7% entre enero y agosto. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 58,5%, frente al 59,6% de un año antes. La debilidad se concentra especialmente en textiles, indumentaria, calzado, bienes durables y actividades vinculadas con el mercado interno. La construcción, por su parte, continúa condicionada por la reducción de la obra pública nacional, el costo del financiamiento y la evolución de los proyectos privados.

Esta división configura una economía de dos velocidades. Los sectores más competitivos internacionalmente avanzan, mientras las actividades que necesitan salarios, crédito y demanda doméstica para sostener sus ventas encuentran mayores dificultades.

Lo novedoso del escenario es que la recesión aparece sin los desequilibrios que tradicionalmente acompañaron las crisis argentinas. En septiembre, las exportaciones alcanzaron los US$10.036 millones, contra importaciones por US$7.060 millones. El superávit comercial fue de US$2.976 millones y completó 34 meses consecutivos de saldo positivo. Sin embargo, ese ingreso de divisas no se tradujo automáticamente en mayor actividad industrial, consumo o empleo.

La explicación reside en que el equilibrio fiscal y el superávit comercial no garantizan, por sí solos, una expansión de la demanda agregada. El primero puede alcanzarse mediante restricciones del gasto público. El segundo puede responder tanto al crecimiento de las exportaciones como a importaciones debilitadas por una economía que consume e invierte menos. Además, los dólares generados por petróleo, minería y agricultura no necesariamente se distribuyen con rapidez hacia otros sectores.

La eventual confirmación de una nueva recesión técnica dejaría así una enseñanza importante: Argentina puede ordenar sus cuentas fiscales, generar superávit comercial y mejorar algunos indicadores financieros sin garantizar una expansión simultánea de la producción y el empleo. El verdadero desafío del programa económico consiste en conseguir que esos resultados se conviertan en crecimiento para una proporción mucho mayor de empresas, trabajadores y consumidores. Algo que evidentemente no está ocurriendo en el modelo actual. El modelo no da respuestas a la economía real. Y el 70% de los trabajadores y familias argentinas está por ahora fuera del listado de ganadores.

Dos lecturas

El debate ya comenzó entre los especialistas. Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, sostuvo recientemente que la economía estaba saliendo de la recesión, aunque proyectó para 2026 un crecimiento inferior al 1%. Esteban Domecq, presidente de la consultora Invecq, advirtió sobre la dificultad de atravesar 2027 con actividad débil, inflación persistente y vulnerabilidad cambiaria.

Desde el Banco Central, Santiago Bausili y su equipo sostienen una interpretación diferente. Consideran que la caída del segundo trimestre y el deterioro posterior estuvieron influidos por la normalización de las cosechas, problemas climáticos y restricciones temporarias en el suministro de gas a la industria. Para la autoridad monetaria, el proceso refleja una reconversión productiva antes que el agotamiento del programa económico.

La respuesta tendrá consecuencias económicas y políticas durante 2027, cuando Javier Milei buscará renovar su mandato presidencial por otros cuatro años.