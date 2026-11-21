En realidad soy un estoico, pero intertemporal.”

Javier Milei

“El mayor obstáculo para vivir es la espera, que depende del mañana y pierde el hoy.”

Séneca, Sobre la brevedad de la vida, 9.1

----------------------------------

1. Parecería que el puesto de presidente de la Nación –aquel que moviliza las iniciativas que se transformarán en políticas públicas– ha sido delegado en Diego Santilli. El centro de gravedad de las decisiones giró hacia el Congreso y allí la gestión la lleva adelante el jefe de Gabinete, con la inestimable ayuda de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A Patricia Bullrich, de momento, le cabe aquello del “opoficialismo” que alguna vez se adjudicó a Lilita Carrió. Mientras ella marca diferencias e impone distancias, Javier Milei habla de la capitanía de un barco en un mensaje que sonó dirigido a la senadora.

2. Desde que León XIV dejó la Argentina, el rol de Javier Milei es, cuando menos, llamativo. En un tono novedoso, que no incluye –aún– insultos a los periodistas, discute, en ámbitos que parecen académicos y en entrevistas menos complacientes que antes, muchas de las ideas del pontífice, especialmente la de justicia social. En una de esas entrevistas, con Eduardo Feinmann, apareció el tema de la capitanía del barco. Según Milei, el mensaje era para el kirchnerismo, y la imagen tenía reminiscencias homéricas. Capitanear un barco consistiría en atarse a un mástil para no caer en la tentación mortal de las sirenas, a las que describió como “mitad mujer, mitad pescado” (otra asociación extraña, con la que algún malicioso analista del discurso y quizás también un empático psicoanalista tendría mucho para pensar). Sabido es que la iconografía del pez es la que difundió la cultura popular, pero no es la única versión posible: en la tradición griega, las sirenas eran mujeres pájaro.

3. El presidente dio inmediatamente después una explicación que podría sintetizar su autopercepción: “Yo filosóficamente estoy muy alineado con los estoicos. En realidad soy un estoico, pero intertemporal”. “Es decir, que le da un rol más importante al tiempo. O sea, no soy como Ulises, que solo me abrazo al palo mayor. Me abrazo al palo mayor porque no solo estoy mirando el corto plazo, sino que estoy mirando las consecuencias a largo. Por eso que digo que soy un estoico con conciencia intertemporal”.

4. La época helenística, la que siguió a los desarrollos metafísicos más intensos de platónicos y aristotélicos, tuvo en el estoicismo, que continuó en Roma, un momento de particular ebullición de ideas. En torno a la Stoa se desarrolló un complejísimo sistema intelectual con implicancias éticas profundas: una idea del mundo que tenía un reflejo práctico en la virtud. Pero para llegar a la virtud pública había que transitar un largo camino filosófico. Los estoicos (y sus rivales intelectuales, los epicúreos) plantearon de forma trascendental esa relación entre ideas y prácticas.

En el discurso de Milei hay mucho de simplificación, de esoterismo de no iniciados, de iliberalismo a la Orbán.



5. Digamos que la idea (lo que Milei llama intertemporalidad) suena más epicúrea que estoica. Epicuro lo dice en la Carta a Meneceo (129-130): a veces se eligen dolores porque después viene un placer mayor. Es un cálculo hedónico entre momentos distintos. De ahí descienden el utilitarismo de Bentham y la elección intertemporal de la economía neoclásica, la misma que el presidente también criticó en un polémico libro.

6. Los estoicos de Milei son como los judíos de Milei o como los liberales de Milei. En su discurso hay mucho de simplificación, de esoterismo de no iniciados, de iliberalismo a la Orbán.

7. El estoicismo no solo fue griego. En la Roma clásica hubo muchos estoicos que marcaron la política y la ética durante siglos. Quizás el ejemplo más interesante sea el de otro gobernante, Marco Aurelio, el emperador filósofo. Veamos qué decían algunos pensadores romanos de impronta estoica. Séneca, en Sobre la brevedad de la vida (9.1): “El mayor obstáculo para vivir es la espera, que depende del mañana y pierde el hoy”. Es una refutación directa de la promesa a 35 años. Marco Aurelio, en las Meditaciones (9.29), afirma: “No esperes la república de Platón; confórmate con que avance un poco y no lo tengas por poca cosa”. Es un antídoto contra la utopía con fecha. O Epicteto, en el Enquiridión (1): “De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros”. Los resultados económicos están en el segundo grupo. Un estoico no apostaría su felicidad a ellos.

8. Séneca aporta, a su vez, una mirada que quizás serviría para comprender qué significa hoy la Odisea. En la carta 31 a Lucilio, los cantos de sirena son las voces de quienes nos quieren y nos desvían: la familia, los amigos, la opinión ajena. Para no oírlas no alcanza la cera que Ulises les puso a sus compañeros; hace falta un tapón más firme, el de la razón propia. Además, la virtud del gobernante no debe ser nunca un dogma para los gobernados.

9. Razón es, precisamente, lo que se opone a dogma. Quizás la palabra que completa la explicación de la mirada de Milei sobre estas cuestiones sea esa: el dogma por sobre la reflexión. Lo que en algunos es inspiración para pensar más, más allá de los límites, aquí aparece reducido a una suerte de receta. Y las recetas, tal como lo demuestran la inflación y el riesgo país, sirven eventualmente como guía. No como sistema.

10. Hablando de recetas: El perfeccionista en la cocina (The Pedant in the Kitchen, 2003) reúne breves columnas que el escritor Julian Barnes escribió para The Guardian sobre su vida de cocinero tardío y autodidacta. No aprendió de su madre, sino de los libros. El “pedante” del título es él mismo: un lector meticuloso que trata la receta como un contrato y exige que cada instrucción sea exacta. Por eso lo desesperan las fórmulas vagas: ¿cuánto es una cebolla mediana, un vaso de vino, un puñado, “sal a gusto”? Desconfía de los chefs que escriben como si el lector supiera lo que ellos saben. La gracia del libro es que la obsesión por la letra no lo salva del desastre. Al contrario: el que obedece la receta al pie de la letra queda indefenso cuando falla o no prevé su horno, su sartén o sus ingredientes. Barnes descubre, con ironía, que cocinar exige algo que ninguna receta puede transmitir: juicio, ojo, gusto, la capacidad de corregir sobre la marcha.

11. Algo parecido les cabe a los gobernantes. La clave no está en la receta, sino en moverse, descubrir, aprender. Tener sensibilidad. Caetano Veloso canta en Os argonautas una frase que Plutarco atribuye a Pompeyo: “Navegar es preciso, vivir no es preciso”. Preciso como necesario y como exacto: navegar exige precisión; vivir no cabe en una receta.