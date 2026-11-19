Después de su presentación en la Universidad de Belgrano, el presidente Javier Milei ofreció un reportaje a América 24 con unas cuantas ocurrencias que no puedo evitar comentar.

No dijo nada especialmente nuevo, con excepción del nuevo principio filosófico que lo orienta y que yo no tengo ninguna manera de explicar.

Insistió con la idea de la moral como política de Estado. A su juicio, tanto el capitalismo libertario como el programa económico argentino son una derivación directa de la religión, de los Diez Mandamientos.

Planteó también que la justicia social es una aberración conceptual y que quienes sostienen que la gente no llega a fin de mes están mintiendo.

El Presidente está en un laboratorio, algo desconectado de la realidad, y supone que la gente funciona como si fuera un banco.

Argumentó que es mentira que la gente se endeude para sobrevivir porque al mes siguiente tiene que pagar la deuda y, si no la paga, no puede volver a endeudarse.

Acusó a una persona que no nombró de haber inventado esta historia de que la gente no llega a fin de mes. Luego dijo que la Argentina está en sus máximos históricos de producto bruto y de consumo.

Entre el modelo económico y el fracaso

Dijo que la promoción de una eventual candidatura de Patricia Bullrich es una invención del círculo rojo, que está en contra del modelo.

Lo cual incluye una contradicción, porque si el círculo rojo estuviese en contra del modelo no elegiría a Patricia Bullrich como expresión de su voluntad política, sino que elegiría, no sé, a Juan Grabois o a Kicillof.

Luego sostuvo, en una parte central de su presentación, que no hay nada en el medio entre su modelo y el fracaso.

Se le ocurrió comparar esto con la muerte y la tortura. El Presidente tiene la costumbre de repreguntar: ¿A usted le gusta la muerte? No. ¿Y la tortura? Tampoco. Entonces usted me está diciendo que prefiere la tortura, porque es un atenuante de la muerte.

Todo muy raro, convengamos.

Luego planteó una teoría que, a mí, en mi ignorancia, se me escapó: la tiranía de las funciones cóncavas.

Una taza en su interior es cóncava. Si la doy vuelta, es convexa. Bueno, el Presidente está gobernando bajo el argumento de la tiranía de las funciones cóncavas.

Por supuesto, mencionó el golpe que se le quiere dar todo el tiempo. Se ve que se olvidó rápidamente de esta idea del papa León XIV respecto de cuidar el lenguaje y evitar el lenguaje violento.

Acusó a Domingo Cavallo, por el solo hecho de formular una crítica a la política monetaria, de no tener autoridad moral para hacerlo.

Hasta hace poco tiempo Cavallo era un ídolo y ahora pasó a ser un demonio, en este infantilismo que tiene el Presidente cuando explica sus relaciones con el mundo. Hay otros que han dicho lo mismo, Ricardo Arriazu, por ejemplo, pero no lo calificó como alguien inmoral.

El estoicismo intertemporal

Me quedé muy sorprendido por esta definición que presentó respecto de los novedosos principios filosóficos que orientan su política o el destino de los argentinos: el estoicismo intertemporal. En un momento dijo: “Yo no soy como Ulises”.

Yo algo sé del estoicismo como corriente filosófica, que se contrapone a otra, la de los epicúreos. No eran tan distintos. Eran dos formas de la moral.

Después, lo epicúreo derivó en la noción de exceso, que en ningún caso era lo que inspiraba aquella corriente filosófica griega.

Voy a hacer un esfuerzo para procurar entender de qué está hablando el presidente.

También negó que vaya a implementar un plan platita, habló de Patricia Bullrich como socia política y volvió a anunciar la presentación de su libro, La moral como política de Estado.

Comentó que lo hará junto al doctor De Pablo y a un intelectual muy interesante, hay que decirlo, llamado Agapito Maestre, un filósofo español experto en Ortega y Gasset. Mi interés por el señor Maestre tiene que ver con mi interés por Ortega.

Las grandes figuras de la filosofía estoica fueron Zenón de Citio, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. No sé si pensaron en el estoicismo intertemporal.

Intertemporal sugiere algo que ocurre a través del tiempo. Se lo define de un modo u otro dependiendo de si nos referimos a la economía, a la filosofía o al derecho.

Pero es una asombrosa definición que nos indica la orientación del Presidente hacia el estoicismo intertemporal, que creo que ni Séneca imaginó.

Pobre Séneca, ese desafortunado que fue obligado a suicidarse. O Marco Aurelio, que fue el tipo más poderoso del mundo.

Ellos eran estoicos, simplemente.