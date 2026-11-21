Estoy cerca del escenario donde se filmó Psicosis y Tiburón. Se siente por lo que acecha. La realidad, aparentemente ordenada y eficiente, para una sudaca con resabios analógicos, es una escenografía de la película que vendrá. Salgo de la universidad (UCLA), donde también se filmaron películas y series muy conocidas -Oppenheimer, Gilmore Girls-, y busco algún vehículo para regresar a mi hospedaje. No es una tarea fácil, el transporte público no está desarrollado como en otras ciudades, recién ahora, para las Olimpíadas del 2028, están construyendo nuevos accesos, por fuera de los autos. Otra extrañeza, la gente no camina. Y no es solo por las distancias largas, ¡en varios suburbios no hay veredas! El paseante es una figura poco habitual; la contemplación no está contemplada. Raro diseño urbano teniendo en cuenta que caminar es esencial de la condición humana. ¡Bípedos charlatanes somos! Para colmo, es difícil andar por las calles, son sinuosas, suben y bajan. Al atardecer -ahora a las 17 horas- las personas se vuelven invisibles, salvo las prudentes que se visten de flúor, o los que sacan a pasear a sus perros con collares luminosos. En fin, busco alguna manera de volver, me pongo a revisar aplicaciones y me encuentro con Waymo. Pido un auto, y se confirma mi estupor. Me habían dicho que dentro de la ciudad circulaban “taxis” sin conductores. Cinco minutos más tarde, llega un Jaguar, espléndido y vacío, que me increpa estacionando exactamente donde estoy. Lleva un extraño bonete en el techo, seguramente el tele comando. La mirada solo me sirve para comprobar la patente, efectivamente es el auto que solicité, sin ninguna persona en su interior. Primera duda: si subo adelante o en el asiento de atrás. No me pareció que debía considerar a nadie. No había a quién considerar. Tampoco recibí indicaciones que me impidieran elegir. Subí adelante para profundizar la experiencia. Otro desconcierto: ¿saludo? ¿Esto empieza con un “hola”? Lo dije estúpidamente, y el auto arrancó. Me costó mirar el volante que giraba canchero como si realmente un conductor avezado lo estuviera manejando. Es raro que la IA ocupe los mismos lugares sin tener piernas ni brazos… Tendrían que cambiar el transporte, más parecido al vagón de un tren eléctrico. Un auto sin conductor es fantasmal.

Frenó suavemente en el destino establecido y una voz me recordó que revisara mis pertenencias y dejara el auto limpio. Lo hice rápidamente y bajé sin despedirme.

Al verlo partir, la soledad urbana se me hizo patente. Ni veredas ni conductores.

Antes de subir, busqué algunas provisiones en un supermercado. En el camino casi me choca un robot de delivery. Lo miré para entender con qué me había cruzado, ya sin esperar ninguna disculpa. No se parecía a Arturito ni a Robotina de Los Supersónicos. Era más bien un rasti descolorido. Juro que la siguiente aparición fue consecutiva: el cybertruck. Modelo de Tesla que surgió como respuesta a la pregunta que Saxon (el hijo de Elon Musk) le hizo a su padre: “¿por qué el futuro no se parece al futuro?”. Si uno lo visualiza como autito infantil, quizá soporte su diseño elemental. Suficiente autonomía. Respiré el aire seco y arbolado de Los Ángeles. Robles nativos y palmeras finitas y altas; romeros en flor, estrellas federales anunciando la Navidad, rosas blancas, suculentas. Se me ocurrió que después de escribir esta nota podría visitar el Getty Center, meterme en “La noche estrellada” de Edvard Munch o pasearme entre los lirios de Van Gogh. El entorno y la posibilidad de los cuadros me aliviaron de tanto estímulo automatizado. Se me hizo presente el cuerpo, aunque no tenía otros cuerpos para cotejar mi presencia. Nadie en la calle sin veredas. Supuse que la hora no era propicia. Decidí quedarme en mi habitación y aprovechar para escribir. Por suerte me traje un mate y yerba suficiente. La pava eléctrica se parecía a las pavas eléctricas. Me aferré a ella con la tranquilidad de lo cotidiano, pero al intentar llenarla, el agua no salía de la canilla. Si estuviese en el Delta, la causa sería muy simple, se vació el tanque, hay que encender la bomba. En Los Ángeles, la eficiencia es garantía de funcionamiento. Algo debía hacerse de otra manera. Tuve que preguntarle a la IA cómo la IA había modificado el funcionamiento de las canillas. La respuesta fue inmediata: “Grifos táctiles”, con solo golpear suavemente en la superficie metálica, el agua corre. Lo pruebo y me maravillo. Efectivamente, el chorro sale enseguida. Aprovecho para jugar con la novedad, toco varias veces, el agua sale y cesa alegremente. Me pregunto si nuestras extremidades no se atrofiarán con tanta autonomía que sin duda genera otro tipo de dependencia, muy distinta a la interdependencia. Ojalá dependiéramos más los unos de los otros…

Preparo el mate y me pongo a escribir.