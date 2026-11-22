Se repite continuamente que la fortaleza de Javier Milei reside en que incluso quienes están disconformes con su gobierno preferirían volver a votarlo antes que regresar al pasado.

La palabra “pasado” concentra diferentes negatividades. Funciona como un significante polisémico tanto para quienes están decididos a votar contra el peronismo como para aquellos que todavía dudan. Y, sin embargo, existe una porción de la sociedad que desearía regresar a un pasado que recuerda mejor. Todo depende de cuál: el de Alberto Fernández, el de Cristina Kirchner o el de Néstor Kirchner.

Resulta particularmente interesante que no se coloque en la misma dimensión del pasado al gobierno de Mauricio Macri. Una explicación posible es que ese pasado está tácitamente presente en el actual gobierno, a través de dirigentes, apoyos políticos y continuidades económicas.

Comprender de qué pasado habla cada argentino cuando pronuncia esa palabra, y cómo un sustantivo temporalmente neutro se fue convirtiendo en un adjetivo valorativo, puede ser una de las claves electorales de 2027.

Cristina, con doble pasado

Cristina Kirchner está asociada a dos pasados que acumulan valoraciones negativas en distintos sectores: el de su propia presidencia y el de Alberto Fernández, de quien fue vicepresidenta.

Sergio Massa está asociado al gobierno de Alberto Fernández. Fue uno de los pilares políticos que hicieron posible su triunfo electoral, luego su principal sostén desde la presidencia de la Cámara de Diputados y finalmente su superministro de Economía y una suerte de regente de facto de la administración.

La relación de Axel Kicillof con ese pasado es diferente. No integró el gobierno nacional de Alberto Fernández, su responsabilidad fue provincial, y sí está asociado a la presidencia de Cristina Kirchner cuando fue su ministro de Economía.

Aunque no cargue con la misma responsabilidad por el fracaso económico del gobierno de Alberto Fernández, no parece casual que haya denominado a su partido Movimiento Derecho al Futuro. La palabra “futuro” hace de vacuna contra la identificación con el pasado.

Igual, hace dos años, cuando Kicillof se animó a plantear que eran necesarias “nuevas canciones” y no “las que nos sabemos todos” generando tal controversia que solo volvió a mencionarlas en abril y septiembre de 2026, agregando que esas canciones debían componerse “colectivamente”.

La asociación de Massa con el pasado de Alberto Fernández tiene, en cambio, una explicación hacia dentro del peronismo: “Se tiró sobre la granada” al asumir el Ministerio de Economía en 2022, cuando el destino del gobierno, según Jorge Ferraresi, exministro de Fernández e intendente de Avellaneda, era el helicóptero.

Aun así, Massa consiguió ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, después de atravesar una sequía histórica que privó a la Argentina de aproximadamente 15.000 millones de dólares de exportaciones agroindustriales y al Estado de unos 6.000 millones de dólares de recaudación tributaria estimada.

Y agregan que además pocas semanas antes de las elecciones le estalló el escándalo de Martín Insaurralde. Pero, como se sintitezaba en Escuela de Palo Alto de comunicación, “no hay forma de comunicar bien una mala noticia”. Las explicaciones pueden modificar la atribución de responsabilidad, pero no borran la experiencia de quien sufrió sus consecuencias como su asociación con quien estaba conduciendo la economía. Podría decirse que a Massa, en su persistente búsqueda de la presidencia, la fortuna le indicó que aquel no era su momento.

Dado que “el pasado” funciona como un adversario electoral, cualquiera sea el candidato que finalmente represente al peronismo tendrá entre sus tareas descomponer esa palabra para recuperar aquello que una parte de la sociedad recuerda positivamente, sin quedar identificado con aquello que otra parte rechaza.

Una misma persona puede añorar el poder adquisitivo de una época y rechazar simultáneamente a sus dirigentes. La memoria económica y la memoria política no siempre coinciden. No se trata de balances objetivos, por eso no hace falta decir “corrupción”, “inflación”, “fracaso” o “autoritarismo”; con decir “no volver al pasado”, cada receptor completa el significado con su propio recuerdo negativo.

Se produjo así una operación semántica que convirtió una época en un defecto. La palabra “pasado”, originalmente una categoría temporal neutra, fue transformada por la comunicación política en un juicio moral.

El pasado no cambia, pero su significado sí. Y el presente tiene el poder de modificarlo.



Esta condensación puede analizarse desde el concepto de significante vacío o flotante de Ernesto Laclau: una expresión capaz de reunir demandas, temores y experiencias heterogéneas, cuyo significado se disputa políticamente.

Para el antiperonismo, esta construcción tiene ventajas comunicacionales. Permite hablar a públicos diferentes sin enumerar sus diferencias, evita discutir cada período histórico por separado y convierte a la oposición en representante de una amenaza anterior.

Sin embargo, hay una paradoja que el transcurso del tiempo vuelve inevitable: cuanto más se prolonga un gobierno, más se convierte su propio presente en un pasado susceptible de evaluación, y en 2027 Milei ya no podrá presentarse únicamente como la ruptura con 2023. También tendrá que responder por casi cuatro años de resultados propios.

Habrá entonces una competencia de memorias. No alcanzará con saber qué pasado rechaza cada votante. Será necesario comprender qué presente está viviendo y contra qué pasado lo compara.

Porque la memoria no es fija: se reinterpreta desde el presente. Un presente que decepciona puede mejorar retrospectivamente la valoración de un pasado que antes parecía intolerable. Y, a la inversa, las dificultades actuales pueden no alcanzar para rehabilitar una experiencia anterior que continúa siendo recordada como peor.

La pregunta electoral de 2027 no será solamente si los argentinos quieren volver al pasado, sino qué pasado recuerdan, cuál rechazan y qué presente estarán viviendo cuando deban elegir.

Porque el pasado no cambia, pero su significado sí. Y el presente tiene el poder de modificarlo.