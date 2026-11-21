Paridad en la primera vuelta pero una diferencia muy considerable para la oposición en un balotaje. Ese es el dato central de una nueva encuesta, esta vez de la consultora Tendencias, que midió los dos escenarios y dio como ganador de las elecciones presidenciales de 2027 con un amplio margen al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Aunque todavía no se sabe cómo avanzará el proyecto oficialista para suspender las PASO a nivel nacional y tampoco hay precisiones sobre las actitudes de los distintos distritos ante esta posibilidad, el sondeo que se conoció esta semana sobre 5.578 casos a nivel nacional entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre arrojó una diferencia de 10 puntos porcentuales que no se había dado con tanta contundencia en otros relevamientos.

Tendencias analizó los pisos (el porcentaje más bajo) y los techos (el más alto) que alcanzarían cada uno de los principales candidatos.

Los pisos y los techos electorales para las próximas elecciones | Crédito: Cedoc

El presidente de la Nación, Javier Milei obtuvo el piso “más alto” con el 28,3% y también se quedó con el rechazo más alto, un 58,4% que optó por “nunca lo votaría”.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tiene un piso “bajo” del 10,1%.

Kicillof, por su parte, fue el que logró el “techo más alto” entre quienes eligieron las opciones “seguro lo votaría” más “podría votarlo” y llegó al 45% (23,5% más 21,5%). El líder del Movimiento Derecho al Futuro dentro del peronismo cosechó el rechazo más bajo, con el 48,5% que sostuvo que “nunca lo votaría”.

Porcentajes de intención de voto en la primera vuelta en 2027. | Crédito: Cedoc

Para un escenario de primera vuelta el año próximo, Kicillof está apenas dos décimas por encima de Milei (34% a 33,8%), luego la siguen la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman con 10,4% y cierra el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con 7,1%

Un 14,7% se repartió entre votos blancos o nulos y los que todavía están en la franja de los indecisos.

Es en el balotaje, la instancia en la que chocarían los dos candidatos con mayor porcentaje de adhesiones de la primera vuelta, donde Kicillof se despega notablemente.

Cómo sería el escenario en un balotaje | Crédito: Cedoc

La ventaja es de 10,5%, con un 47,4% para el exministro de Economía de Cristina Kirchner y un 36,9% para el libertario que ocupa actualmente la Casa Rosada y que esta semana ratificó que peleará por su reelección por otros cuatro años.

Ante este posible escenario, los votos en blanco son el 6,4%, un 5,1% expresó que “no va a votar” y un 4,2% todavía no definió por quién se inclinará.