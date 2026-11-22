Paul Starr es uno de los intelectuales estadounidenses que más profundamente ha estudiado la transformación ideológica que impuso el trumpismo. Sociólogo, profesor de Princeton, ganador del Premio Pulitzer y cofundador de The American Prospect, publicó en marzo de 2026 un ensayo titulado Cómo el Partido Republicano olvidó que era conservador. Allí sostiene que Donald Trump no se limitó a radicalizar al Partido Republicano, sino que lo condujo hasta abandonar principios que habían definido su identidad. El respeto por las instituciones, la desconfianza ante la concentración del poder y la prudencia conservadora fueron desplazados por un liderazgo personalista y confrontativo. Los pilares que hicieron grande al Old Grand Party fueron pisoteados con cada arrogancia de Trump.

La derrota republicana en las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre invita a invertir el razonamiento: ¿qué ocurre cuando el radicalismo deja de garantizar victorias? Después de una década de predominio de Trump, los republicanos enfrentan ahora una discusión sobre su identidad, entre quienes pretenden profundizar la confrontación y aquellos que reivindican la moderación del conservadurismo tradicional. El problema es que quienes hoy podrían cuestionar a Trump fueron, durante los últimos años, sus principales defensores.

Como Javier Milei es, en cierta medida, un ensayo en miniatura de Trump, esa tensión entre los dos sectores de la derecha estadounidense comienza a encontrar una expresión en la Argentina. Es allí donde se agiganta la figura de Patricia Bullrich: la senadora (todavía) oficialista parece haber comprendido que la derecha argentina deberá discutir su futuro antes de que ese futuro quede asociado a la suerte que corra Milei. Y por eso busca diferenciarse.

No es una historia novedosa. Bullrich se convirtió en una fuente de tensión para la Casa Rosada durante los últimos meses. Esta semana, por caso, circularon versiones sobre su intención de impedir la suspensión de las PASO, para conservar la posibilidad de competir por la candidatura presidencial contra el propio Milei. Finalmente acompañó el dictamen. Y, aunque la suspensión de las primarias cierra una vía institucional de competencia, no impide que cada dirigente construya su propio camino. Cerca de la senadora lo explicaron sin matices: “Nos matamos con Larreta en las primarias de Juntos por el Cambio en 2023 y eso benefició a Massa y a Milei, porque ellos corrían solos. Patricia ahora puede correr sola”.

Bullrich no necesita conquistar a los que nunca votaron a Milei. Su oportunidad está en disputar la representación de quienes lo acompañaron pero comienzan a inquietarse. Es que el programa de Luis Caputo enfrenta dificultades que no se pueden resolver con relato. En las últimas horas, el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, el dólar se aproximó a los 1.600 pesos y la desaceleración inflacionaria no parece consolidarse. Pero el deterioro más profundo aparece en la estructura productiva: según cifras oficiales, en agosto había 32.429 empleadores registrados menos que en noviembre de 2023. Bullrich parece haber encontrado allí una oportunidad.

De hecho, el viernes reclamó que el Gobierno les quite presión a las pymes para que puedan producir, invertir y generar empleo. No cuestionó el equilibrio fiscal ni el superávit. Aclaró, en cambio, que esos objetivos son insuficientes si no se traducen en actividad económica. Un mileísmo con mejores resultados. O, dicho de otro modo, la continuidad del proyecto con otros intérpretes.

Es en ese escenario de falta de certezas, donde Bullrich acrecienta su protagonismo. El observatorio de Consultora Tendencias registró en octubre una imagen positiva promedio del 39,6% para Bullrich, 2,1 puntos más que en septiembre, frente al 35,8% de Milei, que retrocedió 0,9 puntos. Mientras que Zuban Córdoba midió un 43% para la senadora y un 34,9% para el Presidente. Y Zentrix proyectó 39% y 35,9%, respectivamente. No son cifras de intención de voto ni prueban una transferencia electoral, pero reflejan algo que hasta hace poco parecía improbable: una dirigente del oficialismo que puede superar en valoración al Presidente sin romper formalmente con el Gobierno.



En términos de Starr, se trata de una autonomía que puede anticipar una recomposición de la derecha en la Argentina. Porque Bullrich coincide con Milei en posiciones sobre seguridad y sobre orientación del mercado, a la vez que comparten buena parte de los adversarios políticos. Por lo tanto, la diferencia que se comienza a ensayar, no se evidencia tanto en la agenda de gestión como en los modos de ejercer el poder. No es un dato menor.

Ocurre que las derechas radicales pueden perder credibilidad como fuerzas de gobierno sin que desaparezcan las demandas que las llevaron al poder. La cuestión, en definitiva, es discernir si Bullrich podrá ofrecer una nueva representación sin cargar con el desgaste político de la coalición que integra. Esa contradicción es también su principal debilidad: pretender capitalizar el descontento sin asumir completamente el costo de las políticas que contribuyó a sostener.

Y hay un dato más para agregar. La diferenciación de Bullrich se expresa, además, en su comunicación, que también es política. El viernes publicó un video en el que aparece frente a un espejo, acomodándose el flequillo, con música de Bizarrap y el anuncio “Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ??”. No es la primera intervención de este tipo. En septiembre había difundido otro video con una canción de Lali Espósito, una artista a la que Milei convirtió en destinataria de sus ataques. Y a comienzos de noviembre reforzó su perfil musical y viral después de la derrota de Trump.

Los videos pueden parecer superficiales, pero muestran a una dirigente oficialista construyendo una identidad pública propia, con códigos que no dependen de Milei. En este gobierno, tan caracterizado por la concentración de las decisiones y la exigencia de lealtad personal, esa autonomía adquiere un significado político. La senadora todavía no se fue, tampoco anunció que vaya a hacerlo. Pero comenzó a ensayar algo que en el universo libertario parece casi una provocación: no pide permiso. Mientras Milei insiste en que toda la derecha debe ordenarse detrás de su figura, Bullrich baila sola.