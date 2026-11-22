Se acerca el cuarto año del gobierno de Javier Milei y las circunstancias se asemejan a otras que se vivieron recientemente. La gran mayoría de los empresarios que aplauden a un gobierno y sus medidas se vuelven más fríos y prometen invertir cuando se valide la vigencia del proyecto en las siguientes elecciones. Un resultado ajustado en las PASO entre el Gobierno y la oposición reeditaría lo que ocurrió con las PASO de 2019. Ante la incertidumbre que produce un resultado parejo, las variables económicas pueden dispararse y causar un daño irreparable a la candidatura oficialista.

Desde hace décadas, la sociedad argentina está dividida en dos corrientes contrapuestas: el movimiento peronista, que, con todas sus variantes, está siempre cerca de la mayoría, y alternativas que, sumadas, tienen un caudal semejante. Las costumbres locales han hecho que, en los últimos períodos, al iniciarse un gobierno se apruebe un decreto de necesidad y urgencia que puede alterar gran parte del sistema legal de un solo plumazo. No hay otros países en los que el presidente pueda transformar centenares de leyes con un solo acto, como en la Argentina, lo que agrava la falta de seguridad jurídica.

Cuando llega un gobierno no peronista, si tiene habilidad política, puede lograr mayorías en el Congreso con unos pocos diputados que responden a intereses provinciales, pero esas mayorías no garantizan que un modelo funcione a largo plazo. La política contemporánea, que fomenta el enfrentamiento, polariza las posiciones. Mientras no haya un diálogo real que incluya a la gran mayoría de los argentinos, ninguna reforma podrá ser duradera.

En el país existen fuerzas de la sociedad civil que, más cercanas a una u otra posición, impiden que se arrase con las instituciones. El peronismo, las universidades y las organizaciones empresariales tienen vigencia y defienden su territorio. Es indispensable un liderazgo capaz de convocar a un diálogo amplio más que a la agresión generalizada.

El final del período de un gobierno es el momento en que se producen todas las migraciones. Quienes no están seguros de cuál es el futuro empiezan a buscar nichos alternativos en los que puedan desarrollar sus intereses. No solo migran los políticos, sino también muchos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que encuentran una oportunidad para la especulación financiera. Y quienes han sido lastimados por el estilo agresivo del poder encuentran el momento para su revancha.

En esta época están de moda el estilo brutal, la agresión y la producción de eventos y publicidad que llaman la atención. Algunos precandidatos adoptan actitudes que generan likes en las redes sin darse cuenta de que ser divertido no es la única condición para conseguir votos. Una campaña ordenada supone mucha investigación cuantitativa y cualitativa para comprender lo que sienten los electores en cada circunstancia. A partir del análisis detenido de esa información se arma un plan general en el que cada una de las cosas que se producen cobra sentido.



En distintos países en los que hay, actualmente, procesos electorales, podemos ver a muchos candidatos que creen que aparecer en TikTok haciendo tonterías los convierte en estadistas. Eso no es así. Los elementos de humor, e incluso las equivocaciones que se cometen en una campaña, deben tener un mensaje y conectarse con la psicología y las necesidades del elector.

En las elecciones seccionales ecuatorianas de la próxima semana han aparecido muchos candidatos que llaman la atención, pero carecen de mensaje. Una cosa es tener originalidad para comunicar algo y otra, simplemente, hacer ridiculeces sin contenido. Ya pasó en la última elección presidencial, en la que doce de los dieciséis candidatos no llegaron siquiera al 1%, y varios de ellos se habían comportado de esa manera. Este no es un fenómeno solamente ecuatoriano o argentino. En todos los países hay candidatos que comunican con originalidad y con sentimientos algún tipo de mensaje, y ganan. Otros, en cambio, simplemente hacen reír y consiguen likes, pero no votos.

Por eso, durante los últimos veinte años hemos promovido la formación académica de personas que puedan trabajar en este oficio. Lo hicimos durante muchos años en la George Washington University; también estamos dictando un curso en la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), y este fin de semana participamos de un diplomado de Consultoría Política en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que presentábamos nuestro libro ¿Qué diablos nos pasó? De la fogata tribal a la inteligencia artificial. Estamos organizando un posgrado de primer nivel para toda América Latina con ese mismo propósito.

Un problema de salud interrumpió nuestras tareas, pero ya hemos regularizado nuestra colaboración con PERFIL y pronto estaremos plenamente integrados a la labor académica.

*Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.