El viernes pasado, el riesgo país superó los 1000 puntos –1025, para ser exactos– y el valor del dólar llegó a los 1595 pesos. El guarismo del riesgo país es el más alto desde octubre de 2025. Los analistas señalan el impacto negativo que sobre la economía argentina tiene la situación de Brasil, en donde el real se devaluó, y a la caída de los mercados del exterior. Todo esto lleva a una situación de incertidumbre que, en los mercados emergentes, se siente de manera mucho más directa.

Ante esta realidad, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, estuvieron lejos de llevar tranquilidad. “No hay “riesgo Milei” dijo, para agregar: “El riesgo sube por el temor a que no esté Milei”. Le asiste la razón al ministro cuando menciona al “riesgo Kuka” como factor de incertidumbre y temor para los inversores y la actividad económica en general. Lo que Caputo debería preguntarse es en cuanto está ayudando el gobierno para que se mantenga la vigencia del “riesgo kuka”. Si cree que todo está marchando a la perfección –como se viene esmerando en repetir vanamente– se va a equivocar feo. La economía no marcha bien para mucha gente. Precisamente, en conferencia de prensa, a bordo del avión en el vuelo de regreso desde Lima hacia Roma, el papa León XIV contó que, uno de los temas sobre los que habló con Milei, fue la economía. Y, ante la pregunta respecto del ajuste que se está viviendo en la Argentina, vale la pena reproducir su respuesta: “creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todos. En algunos casos eso incluye cooperación internacional, incluye -digamos- la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando este conflicto o el efecto económico en los pueblos. Todos tenemos que mirar al bien común. Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media, pero es muy importante animar no sólo a los individuales a buscar cómo vivir con esperanza, sino también animar a los grandes, a buscar valores para el bien de todos, a trabajar en un mundo donde siempre menos tienen más. La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, a decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, mucho más, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer a la clase obrera, a las personas, los movimientos, para que puedan vivir con más dignidad”.

Seguramente, si esto hubiese sido dicho por algún político, algún economista o algún periodista, habría desatado la furia gubernamental. Está claro que, tal como se descontaba, el pasaje de León XIV por la Argentina con su potente mensaje en pos de la unión, el diálogo y el respeto hacia el que piensa diferente no ha prendido en la dirigencia política vernácula. A la mayoría de esos dirigentes, lo único que les importó fue tener la foto con León XIV, no el contenido de su prédica.

Así las cosas, la economía que no repunta es “El Tema” del momento. Por eso tanto el Presidente como así también el ministro Caputo, tuvieron que salir a dar entrevistas en las que echaron mano de la reiteración de promesas de una mejor vida futura. Para mucha gente, esas promesas carecen de valor. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, procesados por el Centro de Economía Política Argentina y difundidos hace unos días , entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se registró una baja neta de 32.429 empresas y 467.989 puestos de trabajo registrados en Argentina. En los primeros ocho meses de 2026, el retroceso neto fue de 9.821 empleadores y 170.273 trabajadores registrados. Este proceso de cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo tiene profundas consecuencias sociales y económicas presentes y futuras. Lo mismo ocurre con la proliferación del trabajo informal que deja, a quien lo padece, en la más absoluta desprotección tanto de servicio de salud como de futura jubilación. A la luz de estas consecuencias, resulta insólito –y disparatado– escuchar al Presidente decir que el trabajo en blanco es lo mismo que el trabajo en negro. Si ese es el modelo de país que imagina Milei la sociedad y el país estarán en problemas.

En el área económica, son muchos los funcionarios que están preocupados ante el estancamiento de la actividad. “Los próximos 18 meses van a ser los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”, dijo Luis Caputo en abril pasado. Han pasado ya 7 meses desde aquel momento, y nada de ese pronóstico se ha cumplido. Otro indicador de que las cosas no marchan de acuerdo al plan es que la tasa del Bonar 2029 se acerca al 18% y complica el panorama para tener mayor financiamiento externo. El rendimiento del bono en esos números no sólo genera falta de credibilidad en el país sino que también hace imposible una nueva colocación.

El Gobierno y, sobre todo la gente, necesita imperiosamente que el ajuste y el sacrificio realizado empiece a rendir sus frutos, de lo contrario los márgenes de maniobra empezarán a acotarse ante la mirada atenta del peronismo y sus aliados del kirchnerismo residual. La vuelta al pasado sería una catástrofe para todos.