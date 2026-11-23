Qué nos depararán los mercados después del feriado dependerá de cómo siga Wall Street tras la peor semana desde el comienzo de la pandemia, del comportamiento del tipo de cambio en Brasil y de si la crisis de confianza sobre el rumbo económico se acelera.

Entre los demócratas en Estados Unidos se discute en estos días la necesidad de un recambio en la jefatura del bloque en el Senado, tras la paliza que recibió Donald Trump en las elecciones del pasado martes 3. Chris Van Hollen, senador por Maryland, de 57 años, aspira a suceder a Chuck Schumer, quien ocupa una banca desde 2001 y lidera a los demócratas desde 2017, casi diez años. Schumer, que hoy cumple 76 años, se niega a dar un paso al costado.

“Necesitamos establecer un patrón para que las personas, incluso si se sienten vigorosas, incluso si sienten que aún tienen mucho que ofrecer, comiencen a dar un paso atrás. Esta regla de las personas que no se rinden ha sido un problema enorme”, dijo el columnista de The New York Times David French en el video podcast The Opinions. Programa en el que, nota al pie, se discutían las posibilidades de someter a un juicio político a algunos miembros del gabinete de Trump.

“La regla de las personas que no se rinden” de la que habla el columnista del NYT ¿empieza a tener algún sentido aquí?

Las multinacionales de consumo aprovechan la era Milei para irse y el círculo rojo sale de compras

Luis Caputo aceptó hacerse cargo del ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei contra su voluntad inicial. Las crónicas de la época recuerdan que Caputo había dado por terminado su paso por la función pública con el fracaso de la gestión de Mauricio Macri, durante la mayor parte de la cual ocupó la secretaría/ministerio de Finanzas, para más tarde pasar al Banco Central (fue un paso efímero, en 2018). Macri, que comparte propiedades con Caputo en el country Cumelén de Villa La Angostura, bien podría dar testimonio sobre esto.

Algo en Milei sedujo a Caputo, quien logró persuadir a su mujer de que aceptara su vuelta a la silla eléctrica. Esta vez para nada menos que producir un vuelco del régimen económico, tarea en la que iba a ser auditado por el primer presidente economista de la historia.

Se dijo que fue la vocación de servicio la que llevó a Caputo a esta muestra de entrega. Durante la reciente visita del papa León XIV alguien escribió que también la fe provee de buen espíritu al ministro. Caputo, hay que decir, no se dio por aludido en esos días por el pedido de Robert Prevost de una economía “al servicio del hombre”. “A la gente que no tiene fe le cuesta procesar situaciones como las vividas estos días. Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural”, dio como respuesta en un posteo en X.

Desde el Gobierno filtran desde hace tiempo versiones sobre un malestar creciente en el ala política sobre el rumbo económico. Según la última encuesta de Atlas Intel, el 71% de los argentinos considera como mala la situación económica del país y el 75% estima de igual manera la situación del mercado de trabajo.

Milei defendió el manejo del oro del BCRA: “¿Se imaginan si perdíamos el 40% del valor por falencias técnicas?”

Este martes el Indec dará a conocer el estimador de actividad de septiembre, que todo indica confirmará que la economía se estancó y entró en recesión técnica (para Orlando Ferreres, dio 0,7%, pero no alcanzó para evitarla). Los análisis económicos coinciden en que difícilmente el panorama económico cambie de aquí a las elecciones del año próximo y que, si lo hiciera, sería a la baja, como indica el último informe de la consultora LCG.

La última semana, presidente y ministro multiplicaron sus apariciones en entrevistas, foros empresariales y jornadas monetarias. Atribuyeron el estancamiento y la persistencia de la inflación a un shock externo más prolongado de lo que esperaban y ratificaron el rumbo económico. La palabra de ambos no contribuyó a que se recuperara algún grado de confianza: el viernes los bonos argentinos se derrumbaron, el riesgo país rompió el techo de los 1000 puntos, y volvió la tensión sobre el tipo de cambio.

Caputo es el segundo ministro de Economía de mayor permanencia en lo que va del siglo (detrás de Roberto Lavagna). Acredita además su paso ya mencionado como arquitecto de las finanzas en el gobierno de Macri. Parece el tipo de persona que entiende que aún tiene mucho para ofrecer. Que no se rinde. Como la del comienzo de la nota.

Milei se acerca al inicio de su último año de gestión. Y apuesta a ser reelecto. En una columna en La Nación, ayer domingo, Marcos Buscaglia, ex economista jefe para América Latina de Bank of America Merrill Lynch, asegura que, en “situaciones normales”, le recomendaría al gobierno “que es tiempo de cambiar el equipo económico, porque éste perdió credibilidad”. Pero las decisiones económicas, sospecha Buscaglia, aquí las toma Milei, quien acaso, dice, “no domine tanto algunas ramas de la ciencia económica”. Buscaglia pidió incluso que el Gobierno considere incorporar especialistas de prestigio internacional para manejar la inflación. Propuso nombres.

Caputo parece haber entrado en tiempo de descuento.