El presidente Javier Milei salió a defender la cobertura que contrató el Banco Central sobre las reservas de oro, después de que el precio internacional del metal se desplomara casi 40%. "¿Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? ¿Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas? CIAO!", escribió este domingo en su cuenta de X.

x Javier Milei | Crédito: x Javier Milei

El mensaje apunta a quienes criticaron al titular del Banco Central, Santiago Bausili, por ese seguro. Durante 2025, cuando el oro subió, los contratos limitaron lo que podía ganar la entidad y le hicieron perder 1.023 millones de dólares, según la Auditoría General de la Nación (AGN). Ahora se dio el fenómeno contrario: el metal cayó con fuerza y, para el Gobierno, esa cobertura demuestra que la estrategia era correcta.

Cómo funciona el seguro

Según explicó el Presidente, el acuerdo protegía al Central si el oro caía por debajo de determinado precio. A cambio, la entidad aceptaba un límite a lo que podía ganar si la cotización subía. Eso fue lo que pasó en 2025: el oro aumentó más de lo previsto y el Banco Central tuvo que resignar parte de esa suba.

Milei publicó su mensaje al compartir el posteo de un inversor estadounidense que repasaba las caídas de distintos activos en los mercados internacionales y aseguraba que "el oro ha caído un 37,1%". En una entrevista reciente, el mandatario ya había defendido un saldo favorable de unos 2.500 millones de dólares, una cuenta que incluye tanto la suba del valor del metal como el costo de los contratos.

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No es la primera vez en la semana que apunta contra los críticos. "¿Dónde estarán los lloradores del oro? Es más, recuerdo a uno que decía que no había que hacer coberturas porque el oro siempre sube... CIAO!", había escrito días atrás.

Las críticas a Bausili

El informe de la AGN sobre los estados contables del Banco Central se conoció a comienzos de octubre. "Durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1.023 millones", sostuvo el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos.

La Auditoría consideró que los estados contables de la entidad son razonables en sus aspectos técnicos y patrimoniales, pero hizo un señalamiento sobre esas operaciones. Según explicó, el BCRA usó parte del oro de las reservas como respaldo de contratos de cobertura. Olmos también advirtió que nunca se había usado una cantidad tan grande de oro para operaciones de riesgo, y el organismo trabaja en una auditoría específica sobre el manejo de esas reservas.

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El informe generó críticas de la oposición y de economistas. El expresidente del Banco Central Martín Redrado atribuyó la pérdida a un "error de cálculo técnico" y consideró que las autoridades del banco deben dar explicaciones.

Otro de los puntos cuestionados fue el traslado de los lingotes al exterior. Al respecto, Milei aseguró recientemente: "El oro está en Suiza, en la cuenta del BIS", en referencia al Banco de Pagos Internacionales.

IC