La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó este domingo ásperos cruces en redes sociales, graficando la tensión que se vive en el seno del oficialismo libertario. Después de cuestionar con dureza al canciller Pablo Quirno por sus dichos en la Mesa Mirtha Legrand sobre el cierre de más de 32.000 empresas durante la gestión Milei, la titular del Senado protagonizó extenso intercambios con usuarios de X que le reclamaban "coherencia" con su pedido de austeridad y los altos sueldos públicos que se cobran en el Senado.

La polémica comenzó luego de que Quirno participara del programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, donde relativizó el impacto del cierre de empresas y sostuvo que entre ellas había numerosos emprendimientos unipersonales cuyos titulares habían pasado a trabajar como autónomos. También vinculó la situación con la presión impositiva de administraciones anteriores.

Quirno relativizó los cierres de empresas y Villarruel lo cruzó por gastos "pantagruélicos" de Cancillería

Pablo Quirno y Victoria Villarruel | Crédito: Collage CeDoc

La respuesta de Villarruel llegó a través de sus redes sociales. "El Sr Quirno justificando lo indefendible", escribió la vicepresidenta, y apuntó contra los gastos de la Cancillería: "Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería". Finalmente, cerró con una frase que volvió a marcar sus diferencias con el discurso del funcionario: "Fuimos votados para ser austeros".

x Victoria Villarruel | Crédito: x Victoria Villarruel

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegarle a ella. Varios usuarios le reclamaron que aplicara ese mismo criterio en el Senado, especialmente por los salarios de los legisladores y su propia remuneración como vicepresidenta. Ante un comentario que le sugería donar su sueldo porque el Estado ya cubría sus gastos, Villarruel respondió: "El Estado me paga un sueldo nada más. Al presidente por supuesto lo cubre en todo. A mí no".

Otro usuario cuestionó los ingresos de los funcionarios y afirmó que cobraban millones de pesos. "No es verdad. No mienta", contestó la vicepresidenta. Luego, frente a otro comentario que calificaba su remuneración como generosa, explicó que su sueldo permanece congelado desde 2023 y aseguró que no cuenta con fondos reservados, a diferencia de los integrantes del gabinete nacional.

x Victoria Villarruel | Crédito: x Victoria Villarruel

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El intercambio continuó cuando otro usuario le reclamó que donara su salario y siguiera recortando gastos en el Senado. En esa oportunidad, Villarruel defendió su situación institucional y cuestionó el planteo: "¿Me estás diciendo que tendría que tener otros ingresos para poder vivir? ¿Sabés que eso es ilegal para el presidente y el vice y que tienen completa incompatibilidad para ejercer sus profesiones, cobrar honorarios o dinero de otra cosa que no sea el sueldo asignado por el Estado?", respondió.

En el mismo mensaje, la vicepresidenta aprovechó para defender su administración del Senado y aseguró que, sin recurrir a juicios laborales, redujeron la planta de personal en 1.300 personas y ahorraron 30.000 millones de pesos. "Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos. Saludos", concluyó.

x Victoria Villarruel | Crédito: x Victoria Villarruel

Las críticas también apuntaron a las dietas de los senadores y a los aumentos salariales en la Cámara alta. Frente a un usuario que cuestionó que los legisladores cobraran millones de pesos mientras se reclamaba austeridad, Villarruel explicó que los salarios de senadores, ministros, jueces y embajadores son fijados por cada poder del Estado.

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"Como no soy senadora solo administro el Senado, que NO incluye las dietas de los senadores y mi administración ahorró 30.000 millones de pesos", sostuvo. Más tarde, ante otra acusación sobre los aumentos salariales, insistió: "La suba de salarios que puedo autorizar es la de los empleados. Los senadores se lo aumentan solos".

De esta manera, Villarruel no solo volvió a exponer sus diferencias con un funcionario de estrecha cercanía con Javier y Karina Milei, sino que también quedó en el centro de una discusión pública sobre la austeridad del Gobierno y el funcionamiento del Senado. Un domingo de cruces que dejó en evidencia las tensiones que persisten dentro del universo libertario.

PC