La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse este jueves del Gobierno de Javier Milei a raíz del cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, al advertir que “sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”.

X de Villarruel | Crédito: X Victoria Villarruel

La titular del Senado difundió el mensaje en su cuenta de X, donde también vinculó la defensa de la producción con la soberanía nacional, en un episodio que deja a 75 trabajadores afectados y expone nuevas fricciones internas sobre el rumbo económico y laboral.

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En su publicación, la vicepresidenta profundizó su postura al sostener: “Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

La decisión fue confirmada este jueves por el Grupo Arcor, que resolvió el cierre definitivo de su establecimiento marplatense de conservas de atún y caballa, incorporado al grupo en 2006, tras una paralización previa de actividades dispuesta a fines de octubre, cuando ya había suspendido temporalmente a 60 operarios.

Desde la compañía justificaron la medida en “un cambio estructural en el modelo global” de abastecimiento, en la caída de la captura de caballa y en la falta de materia prima local, como el atún, que no se pesca comercialmente en aguas argentinas desde hace décadas, lo que tornó inviable el procesamiento local frente a la importación de conservas terminadas, como el atún proveniente de Ecuador.

En relación con los 75 empleados alcanzados por el cierre, Arcor informó que ofrecerá opciones de reubicación en otras plantas del grupo y que, para quienes no acepten el traslado, aplicará las instancias previstas por la normativa laboral vigente. Asimismo, la empresa aclaró que la marca La Campagnola continuará comercializándose y operando en sus establecimientos de San Luis (Villa Mercedes), San Juan, Mendoza y Catamarca (Recreo).

El pronunciamiento se suma a una secuencia de señales en las que Victoria Villarruel viene exhibiendo reparos frente a la situación económica e industrial. En las últimas semanas, la vicepresidenta visitó el 30 de octubre la firma Reciclar, dedicada al procesamiento de envases plásticos con 400 empleados, y recibió el 4 de noviembre a representantes de la Cámara del Papel y Afines, en continuidad con los reclamos que ya había planteado en agosto en Expo Venado 2026 sobre el empleo y el poder adquisitivo.

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El momento político de Victoria Villarruel

Victoria Villarruel atraviesa en noviembre de 2026 un momento de ruptura política total con Javier Milei y de abierta construcción de un proyecto personal con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. El vínculo entre el Presidente y su vice está completamente cortado: ya no mantienen diálogo, ella no participa de la mesa chica ni de los actos de gestión de la Casa Rosada y en el entorno presidencial la descartan por completo de cualquier armado futuro.

El punto más alto de esta fractura quedó expuesto durante la reciente visita oficial del papa León XIV a la Argentina. Si bien Villarruel participó de la recepción institucional en el Palacio Libertad, donde Milei volvió a evitar saludarla, aunque ella viralizó su propio encuentro mano a mano con el Pontífice, quedó marginada de la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles. La vicepresidenta denunció públicamente que Presidencia nunca le habilitó el código QR de ingreso, lo que desató un fuerte cruce con Karina Milei, quien la desmintió asegurando que tenía su asiento reservado.

En paralelo al aislamiento institucional, Villarruel consolidó un giro discursivo de corte nacionalista, productivo y católico que choca de frente con el ideario libertario. Tras la visita papal, reivindicó explícitamente la Doctrina Social de la Iglesia y el concepto de justicia social, ocasión en la que calificó de “fanáticos e ignorantes” a los militantes oficialistas que la acusaron de peronista.

A esto sumó críticas cada vez más directas a la situación económica: se burló de un video de la diputada libertaria Juliana Santillán sobre la inflación, al que llamó “una pieza digna de Capusotto”, visitó fábricas en crisis y reclamó quitar “el pie del Estado de encima de las pymes”.

Desde la presidencia del Senado, Villarruel también actúa con plena autonomía frente al Ejecutivo, manteniendo una agenda propia de recorridas por el interior, reuniones con gobernadores opositores y medidas internas que contrastan con el ajuste oficial, como el programa de adelantos de haberes a tasa cero para empleados legislativos. Aunque suele evitar definiciones categóricas sobre su candidatura, en sus actos ya desliza su aspiración de liderar un espacio propio en 2027, posicionándose en los hechos como una dirigente opositora interna que busca capitalizar el voto conservador desencantado con el rumbo económico del Gobierno.