Un jardín de infantes comunitario de la localidad de Trujui, en el partido bonaerense de Moreno, quedó en el centro de una investigación judicial luego de que vecinos denunciaran disparos provenientes del predio y la Policía encontrara armas de fuego y municiones dentro de las instalaciones. Por el hecho fue detenido un hombre de 41 años, pareja de la directora del establecimiento, quien intentó agredir a los efectivos con un cuchillo al momento de su aprehensión.

El episodio ocurrió en la noche del martes 17 de noviembre en el jardín comunitario Mi Ilusión, ubicado sobre la calle Barker, en el barrio Santa Paula. El espacio funcionaba como centro de educación inicial y recibía a entre 40 y 50 chicos de entre 3 y 5 años. Según relataron vecinos de la zona, en el predio también residían la directora de la institución, Nancy Beatriz Lamas, su hijo y su pareja, José Luis Vargas, de 41 años, quien según denuncias de familiares cumplía tareas como sereno.

El operativo se desencadenó tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones dentro o en las inmediaciones del edificio. Al lugar acudieron efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO), del Comando de Patrullas de Moreno y de la Comisaría 2ª de Trujui, donde encontraron a un grupo de vecinos en la calle en medio de un clima de tensión.

Al ingresar al predio, los agentes localizaron una pistola calibre .22 marca GMC escondida dentro de un armario de una de las aulas. El arma tenía el cargador colocado con ocho cartuchos intactos y registraba un pedido de secuestro activo desde el 4 de febrero de 1985 —hace 41 años— en el marco de una causa por robo tramitada ante la Comisaría 4ª de Lanús. En otro sector del jardín, los policías incautaron una escopeta calibre 12 marca Mossberg, junto con 13 cartuchos calibre 12,70 y 13 proyectiles calibre 9 milímetros. Además, en una recorrida posterior al procedimiento, denunciantes mostraron municiones que todavía permanecían dentro de una de las aulas donde los chicos tenían clase.

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Cuando los uniformados intentaron reducir a Vargas, el sospechoso extrajo un cuchillo que llevaba en la cintura e intentó atacar al personal. Los efectivos lograron inmovilizarlo y esposarlo sin que ningún policía resultara herido.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, en una causa caratulada de manera provisoria como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad. Por su parte, la directora del jardín fue trasladada en un móvil policial para prestar declaración, aunque hasta el momento no quedó demorada ni imputada.

Mientras la fiscalía intenta corroborar versiones vecinales que atribuyeron los disparos del martes a una celebración por el triunfo de la selección argentina frente a Costa Rica, Ariel, hijo de la fundadora del jardín, aseguró que los problemas comenzaron meses atrás con la llegada de Vargas y denunció que, al finalizar las clases, el predio era utilizado como desarmadero de vehículos —con presencia de autos con pedido de captura— y como punto de almacenamiento y venta de drogas, donde también se acercaban personas a reclamar deudas. En esa línea, los investigadores analizan la presencia de al menos un vehículo dentro del establecimiento para determinar a quién pertenece y si guarda relación con los hechos denunciados.

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El denunciante también apuntó contra la conducción actual de la institución y sostuvo que Lamas se habría aprovechado de la decaída salud de su madre para quedarse con el control del jardín mediante firmas falsificadas. A los cuestionamientos se sumaron las familias de los alumnos. Una madre contó que ya había advertido a la directora sobre la presencia de Vargas y que incluso le había informado que el hombre tenía una restricción perimetral por amenazas, pese a lo cual continuó ingresando y permaneciendo en el lugar.

Hasta el momento no se informó oficialmente una clausura, suspensión de actividades ni intervención administrativa sobre Mi Ilusión, medidas que quedarán supeditadas al avance de las pericias y a la definición de las autoridades competentes. En tanto, los padres reclaman explicaciones, cuestionan la falta de controles estatales y piden la intervención urgente de las autoridades educativas y municipales para garantizar la continuidad escolar de sus hijos.

MSS