Se sabe que en el universo libertario, tanto militantes como funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei consideran a la vicepresidenta Victoria Villarruel directamente como "enemiga". O directamente "como traidora". En ese cuadro, Villarruel hace equilibrio entre su tarea en el Senado y las declaraciones, pero pocas veces como este domingo 22 de noviembre atacó con tanta dureza a un ministro tan estrechamente ligado a Javier y Karina Milei, como el canciller Pablo Quirno.

Lo que disparó esa polémica "intra-libertaria" fue la relativización que hizo Quirno, en la Mesa de Mirtha Legrand por Canal 13, del cierre de más de 32 mil empresas que se produjo en el marco de los 3 años de gobierno libertario. Todo siguió a un comentario de Juana Viale,que reeemplaza a Mirtha Legrand, y hablaba de las dificultades que enfrentan miles de pymes por la importación indiscriminada abierta por el Gobierno.

Fue cuando Quirno señaló "uno ve el detalle de las 32 mil empresas cerradas son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenes un aumento del empleo por ese lado. También tenés un aumento de los salarios reales muy importante en los salarios no formales...". Y vinculó los cierres a que "es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal".

Hasta allí un funcionario defendiendo el habitual discurso de "hacemos todo bien" que esgrime a diario el gobierno libertario, pero lo que no estaba en el libreto libertario es que este domingo, poco antes de la 10 de la mañana, la que contestara con inusitada furia a esas palabras de Quirno fuera la vice Victoria Villarruel:

Victoria Villarruel, contra el canciller Quirno en X. | Crédito: X

"El Sr Quirno justificando lo indefendible", empezó el mensaje de la compañera fórmula de Javier Milei en 2023, para luego apuntar a los gastos "pantagruélicos" del Palacio San Martín: "Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería", disparó la vice.

Para rematar con un mensaje al corazón de los gastos y la gestión libertaria: "Fuimos votados para ser austeros".

Las respuestas en redes

Las respuestas en redes no se hicieron esperar, y muchos apuntaron a Villarruel por "pedirle austeridad a Quirno en Cancillería, cuando en el Senado las dietas que se autofijan los legisladores son millonarias.

Fueron muchos los usuarios le reclamaron en el Senado, por la austeridad que le pide al resto del Gobierno. “Votamos un cambio que no se está viendo, lamentablemente la CASTA sigue firme”, escribió un usuario. Otro cuestionó: “¿Los sueldos que cobran los senadores en qué parte de la austeridad entran”?

x moebius13 | Crédito: x moebius13

Entre las respuestas también le reclamaban que done su propio salario: “El sueldo lo podés donar tranquilamente, el Estado te paga los gastos y no digas que no. Con comida y techo es más que suficiente para ser AUSTERO”, expresó una persona. En la misma línea, otro usuario ironizó: “Tenés que donar tu generoso sueldo y seguir recortando todos los curros y ñoquis del Senado, hay que ser austeros”.

Otros comentarios apuntaron directamente contra su responsabilidad como vicepresidenta. “Tu obligación como funcionaria pública es denunciar cualquier sospecha de corrupción en tu Gobierno”, le reprochó una usuaria. También hubo cuestionamientos por su distanciamiento del espacio que la llevó a ocupar el cargo: “Traicionando a los que te dieron el honor de ser vicepresidenta, tampoco estás ayudando”, escribió otro usuario.

x Juanasalvo | Crédito: x Juanasalvo

HB