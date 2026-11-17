Según el último informe del Monitor de Empresas de Fundar, en agosto se registraron 479.928 empresas empleadoras. Desde noviembre de 2023, se acumula una pérdida neta de 32.429 empresas, 139 más que las contabilizadas en la edición anterior, lo que equivale al cierre de 32 por día. La caída no se limita a los establecimientos más chicos: también alcanza a los de mayor tamaño, incluso a los que emplean a más de 1.500 personas.

Los cierres avanzan desde enero a agosto de 2026 se perdieron casi 10 mil empresas

Mientras Javier Milei sostiene que las empresas no van a crecer “si no hay espíritu empresarial” y con el conflicto por el cierre de la planta de Bunge en Campana todavía en el tintero, el informe pone números a un fenómeno que se repite en el mapa industrial. Con 19 meses consecutivos de retrocesos, la reducción acumulada durante la gestión es la más pronunciada para los primeros 33 meses de un gobierno desde que existen datos comparables.

"Es un contexto hostil en extremo", afirmó Guido Zack, director del área de Economía de Fundar. Y completó: "es el aumento del costo logístico, financiero, tributario; con un tipo de cambio bajo que encarece los costos en dólares; un sector público que se corre ante la demanda baja, a lo que se suma la apertura comercial, todo esto impacta sobre el nivel de actividad de las empresas".

Mientras que en los primeros 33 meses de gestión de Mauricio Macri la cantidad de empresas cayó un 1,9%, durante el gobierno de Alberto Fernández disminuyó un 1,8% y en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, un 1,1%, con la actual gestión la caída alcanza el 6,3%.

Es más, supera la reducción acumulada durante toda la presidencia de Fernando de la Rúa, que registró una caída del 5,8% entre noviembre de 1999 y diciembre de 2001. Sin embargo, la caída de agosto, último mes relevado, fue la más leve desde que comenzó la racha negativa, en febrero de 2025. Todos los datos con los que Fundar realiza el informe surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contabiliza las empresas inscriptas con al menos un trabajador.

Si bien las de hasta cinco trabajadores son las más afectadas (explican el 83% de la reducción total), la contracción también es significativa entre las de mayor tamaño. Todavía está fresco el caso de Fate, que a principios de este año cerró su fábrica y ocasionó más de 900 despidos.

Asimismo, el deterioro del entramado empresarial se observa tanto a nivel sectorial como territorial. Desde noviembre de 2023, 14 de los 18 sectores económicos registran menos empresas. Comercio es el sector que más perdió, seguido por Transporte y almacenamiento e Industria manufacturera.

Por su parte, 23 de las 24 jurisdicciones tienen menos empresas que al inicio de la actual gestión. La única excepción es Neuquén, con un crecimiento del 1,8%, impulsado por la actividad de Vaca Muerta. En el otro extremo, La Rioja lidera las pérdidas, con una caída del 18,2%, seguida por Tierra del Fuego (-16,3%) y Catamarca (-14,4%).

En la Provincia de Buenos Aires, cuatro de cada diez empleos fabriles se perdieron en los últimos tres años, según el Centro de Estudios Económicos Bonaerense (CEEB) de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).





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