Aunque los tironeos de cara a 20227 son evidentes, el presidente Javier Milei, al menos en público y ante un auditorio presencial que le interesa, aflojó contra Patricia Bullrich al ponerla en espejo con otra figura a la que suele referise pero no tanto mencionarla con nombre y apellido: la vice Victoria Villarruel.

En el tramo más político de su discurso durante la cena por el aniversario 85 del Consejo Interamericano de de Comercio y Producción (CICyP), en el hotel Alvear, el mandatario reivindicó a la actual jefa de Senadores de la Libertad Avanza al evocar el momento en que Bullrich le presentó el protocolo antipiquetes, en una reunión de Gabinete.

Dijo que ante su decisión inmediata de darle curso a la idea, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "no quería", y su vicepresidenta, Villarruel, "menos". A su estilo, rebuscando la frase, contó que como consecuencia de esas posturas hubo "un evento bastante fuerte de discusión".

Del recuerdo, Milei pasó al dato; "Cuando nosotros llegamos había 9.000 piquetes por año y ahora hay cero".

Y enseguida llevó el discurso a un terreno que considera relacionado: "El Gobierno anterior decia que habia perdido la lucha conra el narcotrafico. Y sacamos a los narcos de Rosario a las patadas".

Se tentó y cambió de territorio para confrontar con su posible contendiente en las elecciones de 2027. "No lo hacemos en Buenos Aires porque el soviético (por Axel Kicillof) no nos deja. Porque si nos dejara, en Buenos Aires los sacamos a patadas también".

Remató el tramo repasando "el chiste de los ladrones no entran a la casa de los polticos".

"Por gentileza profesional", lo contó. "Debe ser por eso que no los quieren sacar", lo explicó.

MIlei dijo que un posteo suyo no fue para Bullrich

El Presidente también buscó despejar las especulaciones sobre un posteo reciente en el que hablaba de quienes quieren "hundir el barco cuando se dan cuenta de que no podrán ser capitán".

Si bien la frase fue interpretda como un dardo contra su exministra de Seguridad, el Presidente aseguró que fue dirigido al kirchnerismo.

Villarruel volvió a marcar distancia del oficialismo y se burló de una diputada por su explicación sobre la inflación

​Los planteos económico de Milei ante los empresarios

Milei también aprovechó la cena para defender su programa económico. Les asignó a los empresarios un papel central en la recuperación económica: "Ustedes son los que van a sacar el país adelante, porque son los creadores de riqueza", aseguró, en la línea de siempre. Puso como ejemplo a Elon Musk, de quien destacó su capacidad para levantarse cada mañana "viendo qué problema le puede arreglar a la gente".

Insistió en que la recuperación económica dependerá de la inversión privada y confrontó con quienes proponen impulsar el consumo como motor de crecimiento. "El futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza", sostuvo. Y añadió: "La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar".

Rechazó los planteos de quienes reclaman una devaluación y vinculó el costo del financiamiento con el equilibrio de las cuentas públicas. "Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal", argumentó.

LT