El CEO de Win Securities, Fabio Saraniti, evaluó en Canal E el escenario financiero argentino y sostuvo que la evolución del dólar será determinante para la estabilidad de las tasas en pesos y la recuperación del crédito. Además, analizó el comportamiento del riesgo país y su relación con el tipo de cambio real.

“El mercado de dólar está presionado, riesgo país, después de la baja de 100 puntos se estabilizó y está subiendo levemente”, explicó Saraniti. También vinculó el comportamiento de los activos argentinos con el escenario externo: “Argentina de alguna manera está siguiendo el contexto internacional”.

El dólar y el riesgo país, en caminos diferenciados

Uno de los fenómenos que destacó fue la divergencia entre el riesgo país y el tipo de cambio real. Según describió, mientras el primero se duplicó, el segundo se mantuvo relativamente estable. “Una de las cosas que nosotros podemos ver ahora que es muy llamativo es que, si vos ves, la relación entre riesgo país y tipo de cambio real se ha disociado totalmente respecto a lo que fue toda la historia argentina”, señaló.

A partir de esa diferencia, Saraniti planteó dos escenarios posibles: “Entonces uno cabe pensar hacia adelante que podrían pasar dos cosas, o sube el tipo de cambio real o baja el riesgo país, que es lo que está por verse”.

Luego, manifestó que las compras de divisas del Banco Central representan un factor clave para sostener la estabilidad financiera. En ese sentido, destacó que la autoridad monetaria adquirió 170 millones de dólares durante la semana anterior. “En la medida que Argentina siga comprando dólares, le va a dar una estabilidad sobre toda la tasa de pesos”, afirmó.

Cómo se podría fortalecer la actividad económica

Por otro lado, el analista consideró que mantener tasas en pesos relativamente bajas puede favorecer la recuperación de la actividad económica mediante una mayor demanda de financiamiento. “Es la primera vez que sucede esto y es una buena parte de mantener la tasa de pesos baja para estimular la actividad económica”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales fue la evolución del crédito al consumo. En este sentido, observó que los préstamos personales comenzaron a mostrar señales de recuperación y anticipó una mejora en el financiamiento con tarjetas de crédito: “El peor segmento de crédito que fue el de tarjetas de crédito, de acá a fin de año seguramente vamos a ver planes en cuotas, los negocios de 6, 9, 12 y 18 cuotas”.