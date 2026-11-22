El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey reclamó una renovación del peronismo y tomó distancia de una posible candidatura de Cristina Kirchner en 2027. Aseguró que la expresidenta es "una persona de incidencia no solo en el peronismo, sino en la sociedad, pero claramente no va a poder protagonizar". Y advirtió: "Al discutir sobre cuestiones que hoy no son posibles le terminás haciendo juego al Gobierno".

En una entrevista radial, el exmandatario también se refirió a la reforma electoral que impulsa el oficialismo. Sostuvo que eliminar las PASO y cambiar el financiamiento de las campañas puede llevar a "una democracia de menor intensidad". Además, cuestionó el ajuste del gobierno de Javier Milei y pidió revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La situación de Cristina Kirchner

Urtubey explicó que la expresidenta no podrá competir mientras siga vigente su condena en la causa Vialidad. "Claramente ella no tiene posibilidad de participación en la medida en que no se resuelva ese recurso", afirmó, en referencia al planteo que la exmandataria presentó ante la ONU. La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua el 10 de junio de 2025.

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Aun así, calificó ese fallo como "arbitrario" e "injusto". Consultado sobre si Cristina Kirchner es hoy la dirigente más competitiva del peronismo, respondió: "Hoy no puede serlo".

El exgobernador volvió a hablar con la expresidenta el año pasado, después de diez años sin contacto. Consultado sobre otros posibles candidatos, como Axel Kicillof y Sergio Massa, evitó anticipar nombres: "Hoy no está el mapa completo". Para él, antes de definir quién encabeza la boleta, el peronismo tiene que acordar un programa común.

"No te va a votar nadie"

Urtubey estuvo en el acto peronista del martes en San Fernando, por el Día de la Militancia. Según destacó, el encuentro sirvió para avanzar en una actualización de las ideas del movimiento y para plantear un "modelo de país diferente al que plantea el Gobierno". Pero insistió en que primero hay que definir un programa: "El camino a la renovación debe venir acompañado de algo más importante que los candidatos, que es un proyecto nacional".

También advirtió que el peronismo no puede ofrecer más de lo mismo. "Nosotros no podemos pretender decirle a la gente: 'Miren, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes'", sostuvo, "porque obviamente no te va a votar nadie". Y planteó la necesidad de "salir de la lógica hiperpersonalista que nos caracterizó".

Las críticas a la reforma electoral

Sobre la suspensión de las PASO, que ya tiene dictamen en el Senado, Urtubey consideró que cambiar las reglas electorales es una señal de debilidad. "Cuando los gobiernos empiezan a modificar los sistemas electorales habitualmente no les sirve para nada", afirmó. Y agregó: "Si vos hacés las cosas bien y estás en el Gobierno, la gente te va a votar".

Si se eliminan las primarias, propuso que el peronismo defina sus candidatos en una interna propia: "No es fácil organizarla, pero tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de hacerla".

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El ajuste y el RIGI

En cuanto a la economía, el exgobernador coincidió en la necesidad de ordenar las cuentas públicas: "Hay que alcanzar el equilibrio fiscal, porque la verdad que no hay equilibrio fiscal en la Argentina". Sin embargo, cuestionó que el Gobierno muestre un superávit sin tener en cuenta los pagos de la deuda, y criticó que se eliminen los subsidios a la energía y al transporte mientras se otorgan beneficios a las inversiones extranjeras.

Sobre el RIGI, sostuvo que "algunas cosas vamos a tener que rediscutir". Recordó que varios de los proyectos que hoy se anuncian en Salta "ya estaban en mi provincia" cuando él era gobernador, y se preguntó: "¿De qué nueva inversión me están hablando?". Además, advirtió que no debe convertirse en "un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos".

Por último, reclamó seguridad jurídica y división de poderes, y pidió que el Presidente no "le dé instrucciones al Congreso ni a la justicia". "Me parece que la igualdad ante la ley es central para crecer", concluyó.