Esta semana, Argentina protagonizó un polémico episodio en la ONU luego de que el país se abstuviera de votar en un debate por una resolución que busca prevenir y eliminar la violencia de género. Tras el reclamo de Amnistía, el Gobierno salió al cruce.

"AMNISTÍA DESDE LONDRES PRETENDE DARLE LECCIONES A UN PAÍS QUE BAJÓ LOS HOMICIDIOS DE MUJERES. Amnistía Internacional, a través de su sede en Argentina, lanzó una campaña de desinformación contra nuestro país por una votación de una resolución en la ONU en donde se agarra de un título mientras esconde todo su contenido", aseveró el Gobierno a través de X en la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial.

En la publicación, la administración libertaria agregó: "Esta organización con sede en Londres, que hoy acusa a la Argentina de alinearse con Estados Unidos, se cuidó muy bien de contar por qué el país se abstuvo en la Tercera Comisión de Naciones Unidas".´

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"El texto metía el término 'género' sin una definición internacional acordada, sumaba disposiciones sobre salud sexual y reproductiva con las que la Argentina no está de acuerdo y comprometía la libertad de expresión", argumentó el Gobierno de Javier Milei en su descargo.

En la publicación, la administración libertaria aclaró que "Argentina comparte el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, y por eso mismo explicó su voto ante la Asamblea y reafirmó su compromiso con las víctimas, el acceso a la Justicia y la sanción de los responsables".

"Una causa tan seria merece algo más que un texto usado de vehículo para colar formulaciones ideológicas que los países nunca acordaron. Lo que Amnistía no cuenta es que el número que de verdad importa cuando se habla de violencia contra la mujer, en Argentina, viene siendo una gran noticia para las mujeres", amplió el texto.

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En la publicación, el Gobierno destacó que, en 2025, los homicidios de mujeres en el país bajaron a su mínimo de los últimos ocho años, según un estudio independiente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, representando una disminución interanual del 12,3% frente a 2024 y del 20,6% respecto de 2017.

"Ninguna organización internacional le puede explicar a la República Argentina cómo hacer para bajar la violencia contra la mujer, porque, en los últimos 3 años, se viene haciendo de manera sostenida", cerró la publicación dirigida a Amnistía.

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La extensa y polémica publicación del Gobierno se realizó luego de que Amnistía Internacional Argentina reclamara vía X que el país se abstuvo de apoyar la resolución para combatir la violencia de género, la cual recibió el apoyo de 175 países, entre los que no se encuentra Argentina ni Estados Unidos.

"Mientras 175 países respaldaron la iniciativa, el nuestro decidió no acompañarla y volver a alinearse con EE.UU.", reclamó la organización y agregó: "La delegación, entre otras cosas, negó ante la Asamblea de la ONU la existencia de la discriminación interseccional y sostuvo que el género 'debe entenderse en el marco de la distinción biológica entre los dos sexos'".

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Desde Amnistía también reprocharon que las políticas de protección integral frente a la violencia contra las mujeres y niñas "sufrieron un recorte del 89% desde 2023" y argumentaron: "Este ajuste debilitó herramientas fundamentales de protección, como la Línea 144 y el Plan Acompañar. También se debilitaron las políticas para el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre ellas el acceso al aborto".

"Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas es una obligación del Estado y un compromiso en materia de DD.HH. al que Argentina suscribe. Por tanto, debe implementar políticas públicas efectivas. Los derechos de las mujeres y las niñas no son ideología. Sí es ideológica, en cambio, la decisión de un gobierno de dejar de garantizarlos", concluyó la organización.

LT