La Argentina se abstuvo de participar en una votación de las Naciones Unidas (ONU) destinada a potenciar las medidas para prevenir y erradicar las diferentes formas de violencia de género.

Esta decisión colocó a nuestro país junto a los Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único Estado que rechazó el documento.

La iniciativa se aprobó el pasado martes en la sede del organismo internacional, en Nueva York, en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos afirmativos, 6 abstenciones y 1 voto negativo.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta resolución fue impulsada por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia y busca reforzar las políticas públicas para luchar contra la violencia de género, incluyendo las que se producen en entornos digitales.

Además, insta a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y también su salud reproductiva y sexual.

La delegación de nuestro país no pidió la palabra para explicar los motivos detrás de su abstención; Estados Unidos sí expuso sus objeciones al texto a través de su representante, Kali Gasteiger, quien expresó que “es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”.

Para luego asegurar que “no existe un derecho internacional al aborto” y que ningún Estado está obligado a facilitarlo ni financiarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

Otros casos donde Argentina apoyó a EE.UU. en la ONU

En marzo pasado, Argentina también rechazó una resolución contra la esclavitud y la trata de personas que impulsó Ghana para que la esclavitud sea reafirmada como un crimen de lesa humanidad y el debate sobre reparaciones históricas se promueva nuevamente.

Nuestro país, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra de esta iniciativa.

Otro caso ocurrió en octubre de 2025 cuando, junto a Tel Aviv y Washington, Buenos Aires rechazó la resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.