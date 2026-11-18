El Reino Unido anunció un paquete de sanciones contra Israel en rechazo a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. La decisión del gobierno de Andy Burnham, pese a la buena relación que mantiene con el mandatario israelí, marca un endurecimiento de la posición británica frente a las políticas de ocupación.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Marta Núñez explicó que Edmil Levant considera ilegal la nueva expansión y cuestiona que se construyan nuevos desarrollos sobre territorios atravesados por la destrucción y la pobreza. “Lo que dice Ed Miliband es que esta ocupación nueva es ilegal y que entonces cómo se está construyendo sobre lo que han destruido, sobre el dolor de esa gente, sobre la pobreza, cómo pueden estar haciendo esto”, señaló.

Sanciones económicas británicas contra los desarrollos en Cisjordania

Uno de los principales argumentos del gobierno británico es que la expansión territorial compromete la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre israelíes y palestinos basado en la existencia de dos Estados.

Según Núñez, “uno de los temas principales es que las construcciones que se planean van a cortar completamente la posibilidad de la idea de las dos naciones, por cómo está distribuido, ese plan de expansión ilegal por Israel”.

Las medidas anunciadas contemplan sanciones económicas para empresas y emprendimientos que participen de esos proyectos. Además, el Reino Unido prohibirá que sus compañías intervengan en ese tipo de desarrollos.

“También van a tener sanciones económicas cualquier empresa, cualquier emprendimiento que pase en esa zona, y se le prohíbe a cualquier empresa del Reino Unido tener nada que ver con ningún desarrollo de ese tipo”, explicó la periodista en +Perfil.

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La tensión también se extiende a la situación de Gaza. Núñez mencionó la existencia de un grupo que busca impedir el ingreso de ayuda al territorio y señaló que Edmil Levant anticipó que se opondrá a esa iniciativa.

“Ahora no es lo que dijo que iba a pasar, ahora es lo que va a pasar”, sostuvo al describir el cambio de postura del gobierno británico.