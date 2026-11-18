El argentino candidato a presidir la ONU y actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, exigió este miércoles a Irán restablecer la cooperación con la agencia de las Naciones Unidas tras no poder visitar ni inspeccionar sus principales instalaciones nucleares en el último año, y advirtió que el bloqueo actual impide verificar si las actividades atómicas de Teherán tienen fines exclusivamente pacíficos. Según la Agencia de Noticias de Yemen, Grossi omitió mencionar la agresión estadounidense-israelí.

En una rueda de prensa posterior al inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del organismo en Viena, Grossi afirmó: "No estamos obteniendo la cooperación de Irán. La cooperación no es como debería ser". El exembajador argentino en Austria remarcó la necesidad de alcanzar un clima de entendimiento mutuo para que los expertos internacionales puedan retornar al país. "Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia. Afirman que su programa es absolutamente pacífico, pero no nos están dando la capacidad de confirmarlo", agregó.

La parálisis en las tareas de supervisión comenzó a partir de junio de 2025, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una campaña militar de 12 días contra las principales infraestructuras nucleares iraníes con el argumento de impedir un supuesto plan para fabricar armas atómicas. Esos mismos complejos volvieron a ser alcanzados durante el conflicto desatado el 28 de febrero de este año. Desde el inicio de los bombardeos, Teherán vetó el acceso de los inspectores del OIEA a los sitios dañados alegando razones de seguridad y, en julio, suspendió formalmente la colaboración tras acusar a la agencia de alinearse con las potencias occidentales y justificar los ataques israelíes.

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Consultado sobre las propuestas de sectores políticos iraníes para que el país abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) —acuerdo integrado por 191 países, incluido Estados Unidos, pero del que Israel no forma parte—, Grossi reconoció que una eventual retirada constituye una decisión nacional y soberana, aunque advirtió que "no sería una decisión sabia". Asimismo, rechazó las acusaciones de "doble estándar" en el trato hacia Teherán frente a Israel y recordó que Irán es miembro firmante del TNP y por ello está sujeto a la obligación de permitir inspecciones en sus instalaciones, mientras que Israel no integra dicho tratado, por lo que calificó esas críticas como basadas en "una desinformación".

Según confirmó Grossi, la única instalación donde el organismo ha podido realizar un seguimiento es la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país, la cual no fue blanco de las ofensivas militares. "Puedo confirmar que las inspecciones solo se han llevado a cabo en Bushehr. No hay otras inspecciones en Irán y espero que podamos retomarlas lo más rápido posible", sostuvo.

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Uno de los puntos de mayor inquietud para el OIEA es el paradero desconocido de aproximadamente 440 kilos de uranio altamente enriquecido (a una pureza del 60%, cercana al 90% requerido para uso militar y muy por encima del límite de 3,67% fijado en el acuerdo de 2015) que Irán poseía antes de junio de 2025. Con ese volumen, según estimaciones previas del organismo, la República Islámica tendría capacidad para producir hasta una decena de artefactos nucleares, intención que Teherán niega de forma reiterada.

"Irán tiene instalaciones importantes y una gran cantidad de material nuclear que no hemos podido verificar. No podemos decir dónde está, qué le ha pasado ni confirmar cuál es la situación real. Debemos encontrar una manera de regresar a Irán y necesitamos inspeccionar las instalaciones del país", subrayó Grossi. En marzo pasado, el titular del OIEA había indicado que sospechaban que una parte significativa de ese material permanecía dentro de la red de túneles de Isfahán.

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Precisamente, en un informe técnico distribuido a los Estados miembros cinco días antes de la cumbre en Viena, el OIEA manifestó su "creciente preocupación" por la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Isfahán (IFEP). Teherán notificó la existencia de esta instalación el 12 de junio de 2025 y el organismo planeaba inspeccionarla al día siguiente, pero el inicio de los ataques aéreos frustró la visita. Hasta hoy, las autoridades iraníes no han entregado los planos de diseño ni han permitido constatar su ubicación exacta, su estado operativo o si alberga material nuclear.

La falta de acceso también impide a los expertos confirmar el inventario actual de centrifugadoras, verificar si Irán suspendió sus actividades de enriquecimiento de uranio o determinar si reanudó proyectos de agua pesada, proceso del cual puede extraerse plutonio. Ante este escenario, el organismo propuso a Teherán implementar "medidas técnicas y graduales" que permitan destrabar el ingreso de los inspectores y restablecer la aplicación de las salvaguardias con "máxima urgencia".

El debate en la Junta de Gobernadores, cuya agenda de esta semana también incluye la situación nuclear en Ucrania y la reciente ampliación de la planta de enriquecimiento de Yongbyon en Corea del Norte, se produce luego de que el pasado 9 de septiembre el Consejo de Gobernadores del OIEA votara, por primera vez en 20 años, remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por el incumplimiento persistente de sus compromisos nucleares. Aquella resolución fue aprobada por 23 votos a favor, 8 abstenciones y 3 votos en contra (Rusia, China y Níger). En paralelo a la sesión en Viena, la cuestión nuclear iraní figura entre los posibles temas a tratar en el encuentro trilateral que mantienen en Shenzhen los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).





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