Según un experto forense, el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia, lo que contradice el dictamen de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York de que el financista multimillonario, conocido por ser amigo de figuras como Donald Trump, se suicidó.

El académico y consultor en epidemiología de medicina forense Michael Freeman se asoció con Anders Eriksson, patólogo forense y profesor de medicina forense en la Universidad de Umeå (Suecia), e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo e investigador, para investigar el deceso de Epstein.

Epstein y Trump

Los autores revisaron el expediente completo de la autopsia y luego reconstruyeron la operación usando fotografías. Tras esta investigación, llegaron a la conclusión que el financista fue brutalmente asesinado.

Según la CNN, en la presentación que los especialistas hicieron en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres, expresaron que “las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada”.

Como respuesta, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York envió un comunicado a la CNN informando que “mantiene su determinación” de que el financista se ahorcó.

El médico forense que hizo la autopsia oficial, en su declaración ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DoJ), dijo que las lesiones de Epstein eran más compatibles con un suicidio por ahorcamiento que con un homicidio por estrangulamiento, agregando que no había pruebas de heridas defensivas similares a las que suelen verse en las víctimas de estrangulamiento.

Jeffrey Epstein

Cuándo y dónde murió Epstein

El 10 de agosto de 2019 se encontró el cuerpo de Jeffrey Epstein colgado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El financista estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio en las semanas previas a su deceso, pero se le retiró esa vigilancia el 24 de julio.

Las cámaras de seguridad instaladas cerca de la celda no registraron nada por un problema de instalación que se detalló en el informe del Departamento de Justicia de 2023.

Epstein estaba acusado de operar una red de tráfico de menores, obligando a niñas a que tuvieran relaciones íntimas con él o con sus invitados.

HM