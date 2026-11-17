Donald Trump aseguró este martes que en Estados Unidos se toman "muy en serio" la información de inteligencia que advirtió sobre un posible ataque iraní en Washington con una "bomba sucia" o un arma química a funcionarios estadounidenses.

"Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó el presidente estadounidense a la prensa durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila, Filipinas, donde se encuentra actualmente.

EE.UU. descubrió que Irán estaría planeando usar “bombas sucias” en Washington: quiénes serían los objetivos y cómo lo harían

Trump también sostuvo que un ataque iraní supondría una escalada sin precedentes en el conflicto con Teherán, por lo que espera que los informes de un ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear no se concreten, e insistió: "Nos lo tomamos muy en serio, porque están locos".

Las declaraciones del presidente estadounidense surgen luego de que el medio CNN revelara este lunes, según fuentes del mismo Gobierno de Estados Unidos, que Irán estaría planeando un ataque contra funcionarios en Washington. En paralelo, la inteligencia del país norteamericano interceptó conversaciones iraníes sobre la utilización de bombas en territorio estadounidense.

A pesar de que las primeras informaciones de inteligencia solo hablarían de la intención de contar con opciones de represalias contra Estados Unidos, y no de planes concretos o un ataque inminente, en Washington temen que operativos iraníes hayan obtenido material para fabricar bombas dentro del territorio estadounidense.

| Crédito: Cedoc Perfil

Antes de las declaraciones del mandatario estadounidense, desde la Casa Blanca se pronunciaron con respecto a los rumores e indicaron que no existen amenazas creíbles e inminentes contra su territorio, según indicó la portavoz, Lauren Bis, quien afirmó que el Gobierno vigila "todas y cada una de las posibles amenazas".

La información que prendió las alarmas fue publicada por CNN, basada en fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses, y en sus detalles incluye posibles ubicaciones y objetivos, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero.

Desde su lugar, un vocero de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones sobre un posible ataque o amenazas contra el territorio estadounidense y sostuvo que Teherán "considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia".

AS/ff