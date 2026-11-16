El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició un viaje a Asia que tendrá como ejes las relaciones con China y Rusia, los acuerdos económicos y las negociaciones vinculadas con cuestiones nucleares. La gira también podría abrir la posibilidad de un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en un contexto de intentos por retomar el diálogo sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó los principales objetivos del viaje y las implicancias diplomáticas de la agenda estadounidense. Además, señaló que el desplazamiento le permitirá a Trump cambiar el foco de atención frente a los problemas internos que enfrenta su gobierno.

Ucrania y Corea del Norte, en la agenda internacional de Trump

“El presidente Trump justamente está viajando hacia Asia, partió esta mañana, y en este viaje va a centrar su atención en acuerdos económicos y en históricas conversaciones sobre cuestiones nucleares con la participación de Rusia y China”, señaló Norman Powell.

El periodista también destacó que Trump podría aprovechar su estadía en China para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Según explicó, el mandatario estadounidense “señaló inclusive que podría reunirse con Kim Jong-un durante su estancia en China, en un momento en que Estados Unidos busca retomar el contacto con Corea del Norte respecto a su programa nuclear”.

Otro de los asuntos centrales del viaje será la guerra entre Rusia y Ucrania. Powell indicó que Trump manifestó su intención de abordar el conflicto durante el encuentro con Xi Jinping y Vladimir Putin. “También indicó que planea abordar la guerra de Rusia en Ucrania durante la muy esperada reunión con Xi Jinping y Putin en China”, explicó el periodista en +Perfil.

La gira comenzará en Manila, Filipinas, y continuará en Shenzhen, uno de los principales centros tecnológicos de China. Para Powell, el viaje también representa una oportunidad política para el presidente estadounidense: “Este viaje le va a dar la oportunidad a Trump de cambiar el foco de atención y desviar la mirada de sus problemas internos aquí en Estados Unidos”.

Los problemas internos de Estados Unidos y la controversia de Nvidia

El periodista señaló que Trump enfrenta dificultades internas, entre ellas los problemas en el transporte aéreo y las consecuencias electorales para su partido.

En ese sentido, Powell mencionó “las repercusiones de las elecciones de segundo mandato en la que los republicanos perdieron las dos cámaras del Congreso”.

La agenda también podría incluir la controversia alrededor de Nvidia, el gigante tecnológico especializado en chips. “Sin duda va a ser un tema que tocará en China”, afirmó Powell, aunque aclaró que los funcionarios estadounidenses intentan restarle importancia a los vínculos de Jensen Huang con una ejecutiva china.