Cumbre Xi, Putin y Trump: se reveló qué temas discutirán los 3 líderes mundiales y qué asunto muy sensible vetó el presidente chino

Este lunes, China informó que el presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, hablarán sobre la "paz mundial" durante el primer encuentro trilateral, que se realizará esta semana al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

La portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, informó durante una rueda de prensa que los tres líderes mantendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica”.

La reunión trilateral sería el próximo jueves 19 de noviembre, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad ubicada al sur de China.

Según funcionarios estadounidenses, Trump quiere hablar sobre la reducción de los arsenales nucleares y la guerra contra Irán, pero no se espera que trate de discutir la guerra de Rusia en Ucrania.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, reveló que Xi mostró recientemente “irritación” cuando se mencionó la posibilidad de que las conversaciones trilaterales incluyan el tema de la guerra en Ucrania.

El mandatario explicó a la cadena ARD que el líder chino "señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa”.

Sobre el desarme nuclear, China quiere que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus armamentos nucleares antes de aceptar discutir su propio arsenal.

Manifestantes le pidieron a Trump y Xi un tratado para detener la carrera por la IA

El pasado sábado 14 de noviembre, unas 150 personas exigieron en la ciudad de San Francisco un tratado entre Estados Unidos y China que detenga la carrera por la inteligencia artificial (IA), antes del encuentro previsto entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo jueves.

El movimiento Stop The AI Race (“Detengan la carrera por la IA”) organizó concentraciones simultáneas en una veintena de ciudades, incluyendo París, Montreal y Berlín.

Según la Agencia AFP, Michael Trazzi, fundador del movimiento, expresó: “Quiero que mi sobrina Sophia tenga un futuro”.

Los manifestantes piden que Trump y Xi negocien un tratado que prohíba la "superinteligencia", una IA que superaría ampliamente las capacidades cognitivas humanas.

“¡No queremos una guerra de robots!” y “Frenen por completo, bajen el ritmo, no queremos una carrera por la IA” gritaban los participantes.

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