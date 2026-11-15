Moscú confirmó que habrá cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin este jueves en China

El Kremlin confirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, participará el próximo jueves en una cumbre sin precedentes junto a sus homólogos de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se llevará a cabo en Shenzhen, en el sur del territorio chino, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro entre los tres mandatarios, que venía siendo objeto de especulaciones diplomáticas desde hace semanas, fue anunciado oficialmente por Moscú. Sin embargo, hasta el momento, Pekín no confirmó públicamente la realización de la reunión.

“Se ha llegado a un acuerdo para celebrar una reunión trilateral el 19 de noviembre” entre los tres presidentes, declaró el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al confirmar la participación de Putin en la cumbre.

La convocatoria reunirá a los líderes de las tres principales potencias mundiales en un contexto de fuertes tensiones internacionales, marcado por los conflictos armados, la disputa geopolítica y las preocupaciones vinculadas a la seguridad nuclear.

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Los temas que abordarán Trump, Xi y Putin

Según informó la Casa Blanca, uno de los principales asuntos de la agenda será la proliferación nuclear, en un escenario internacional atravesado por las tensiones entre las potencias y las dificultades para alcanzar acuerdos en materia de seguridad y desarme.

Washington anticipó que los mandatarios analizarán la guerra en Medio Oriente, desencadenada en febrero tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. El conflicto generó una escalada regional y profundizó las diferencias entre los principales actores internacionales.

La reunión podría convertirse en una instancia relevante para intercambiar posiciones sobre la evolución de la guerra y sus consecuencias para la estabilidad global, aunque por el momento no se informaron detalles sobre posibles acuerdos o compromisos que puedan surgir del encuentro.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en Kiev y entre sus aliados occidentales es la ausencia del conflicto en Ucrania de los temas previstos para la cumbre. De acuerdo con la información difundida por Washington, no está previsto que los tres presidentes discutan la guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

CS/HB