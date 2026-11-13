RDC: Rusia puso condiciones para sumar a Europa a las negociaciones por Ucrania

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania avanzan entre señales contradictorias y un nuevo foco de tensión: la posible incorporación de los países europeos a la mesa de diálogo. Aunque los emisarios de Donald Trump transmitieron inicialmente que había luz verde para ampliar las conversaciones, el Kremlin aclaró que todavía no levantó el veto y que quiere conocer las verdaderas intenciones de los gobiernos del continente.

El escenario fue analizado por el corresponsal Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, los representantes estadounidenses Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff mantuvieron una reunión de cuatro horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Luego viajaron a Dublín, donde se encontraron con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Moscú condiciona la presencia europea a sus “intenciones reales”

Después de esos encuentros, los enviados estadounidenses señalaron que existía disposición para ampliar la próxima reunión e incluir a representantes europeos. Sin embargo, desde el Kremlin llegó una aclaración que volvió a poner en duda esa posibilidad: Rusia todavía no había autorizado formalmente su participación.

El portavoz ruso, Dmitri Peskov, sostuvo que Moscú necesita corroborar cuáles son las intenciones de los gobiernos europeos. Según Francia, el funcionario afirmó que quieren saber si están dispuestos a “contribuir al proceso de paz o todo lo contrario”. La decisión rusa dependerá, de acuerdo con esa postura, de la evaluación que haga el Kremlin sobre la voluntad de los países del continente.

Las condiciones europeas abren nuevas diferencias

La participación de Europa también aparece como un punto relevante porque las conversaciones no se limitan a la guerra entre Rusia y Ucrania. Según explicó el corresponsal, Kushner planteó que los europeos deben estar presentes porque también se discutirán cuestiones vinculadas con la seguridad del continente y lo que se denomina la arquitectura de seguridad.

Pero los gobiernos europeos no tienen una posición unificada. La responsable de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostiene que Rusia debe aceptar un cese del fuego antes de iniciar las negociaciones, una exigencia que por ahora no se cumple mientras continúan los enfrentamientos.

Alemania, por su parte, rechaza discutir una nueva arquitectura de seguridad porque considera que ese esquema ya existe alrededor de la OTAN. Esa postura marca otra diferencia con Moscú, que pretende llevar ese asunto a la mesa de diálogo.

Francia y Rusia también cuestionan el camino hacia la paz

El gobierno francés mantiene sus propios reparos. Francia recordó que hasta ahora no consideraba que hubiera condiciones para negociar y sostenía que Ucrania debía conseguir avances militares antes de avanzar hacia un acuerdo. Francia resumió esa posición en la idea de una “paz con victoria”.

Para Juan Luis Francia, sumar a los europeos podría terminar dilatando todavía más el conflicto, porque cada gobierno pretende incorporar sus propias exigencias e intereses. Rusia, además, acusa a los países europeos de ser parte de la guerra por el financiamiento y el apoyo militar que brindan a Ucrania, una asistencia que, según Moscú, resulta fundamental para que Kiev pueda continuar combatiendo.