En otro segmento de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió a una investigación periodística internacional que puso al Deutsche Bank en el centro de un nuevo escándalo financiero. Los documentos expusieron presuntas contradicciones entre el discurso público de la entidad y las decisiones de sus principales directivos.

Molina explicó que los archivos “demuestran una cara oculta y la doble vara del Deutsche Bank de Alemania, el banco más grande de Alemania”. Uno de los principales señalados es su CEO, Christian Sewin, quien había asumido con la promesa de limpiar la institución después de años de escándalos. Sin embargo, según los documentos, sus comunicaciones privadas mostraban otra postura.

Las comunicaciones privadas del CEO y las sospechas sobre los controles del banco

Molina explicó que “en privado él, donde presionaba a la gente de su entorno, digamos, para que asuma más riesgo y se quejaba permanentemente de los controles y las verificaciones que tenían que hacer por los clientes”.

El periodista agregó que el directivo consideraba que esos controles estaban “rompiendo, él decía, la espalda de los ingresos”, mientras que esos problemas no eran comunicados a los accionistas.

Oligarcas rusos y sospechas de blanqueo de capitales

Entre los episodios más relevantes aparecen operaciones relacionadas con oligarcas rusos cercanos al Kremlin. Según Molina, el banco buscó expandir sus negocios en Rusia pese a las advertencias internas sobre el origen de los fondos y las posibles maniobras de lavado de dinero. “Utilizaban la filial de Suiza y de Chipre como vías de entrada”, detalló el periodista en +Perfil.

Los sistemas de control habrían tardado años en detectar el origen sospechoso de esos recursos, que representaban cientos de millones de euros.

Las transacciones vinculadas con Jeffrey Epstein y Donald Trump

La investigación también expuso movimientos financieros relacionados con Jeffrey Epstein. Molina señaló que el banco “movió, cuando nadie quería aceptar, unos 600 millones de Jeffrey Epstein en transacciones sospechosas que tampoco controlaban de dónde venían”.

Otro episodio mencionado fue la difusión a terceros de información fiscal de Donald Trump y sus declaraciones impositivas de 2017. Según el periodista, esos datos fueron compartidos sin informar al entonces presidente estadounidense ni a la Casa Blanca, aunque el CEO del banco estaba al tanto.