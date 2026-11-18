El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, arrancaron este miércoles 18 de noviembre una reunión privada por fuera de la cumbre de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en China, un día antes del histórico encuentro trilateral con Donald Trump.

Según AFP, las agencias de noticias chinas y rusas anunciaron alrededor del mediodía del miércoles que Xi y Putin se encontraron para mantener conversaciones.

Funcionarios rusos indicaron que se preveía que los mandatarios trataran temas de finanzas y energía, para luego pasar a política exterior, especialmente todo lo relacionado a Corea del Norte y Ucrania.

Las declaraciones de Putin y Xi

Desde que invadió Ucrania en 2022, Vladimir Putin fue marginado por Occidente. Este miércoles, al dirigirse a la reunión de la APEC, el mandatario ruso dijo que esperaba que la cumbre trilateral con Trump y Xi sea "muy útil".

Y agregó que “en un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums”.

En ese punto, aseguró que las sanciones occidentales impuestas a su país desde el comienzo de la guerra en Ucrania fracasaron al no ser capaces “de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia”.

Pocos antes, Xi había solicitado, ante el mismo foro empresarial, una mayor cooperación internacional en libre comercio e Inteligencia Artificial (IA).

La oposición a los aranceles de Trump

Los líderes de la Asean han pasado 3 días discutiendo una serie de temas regionales, pero su principal preocupación parece ser la agresiva ofensiva arancelaria impulsada por Trump.

Al inaugurar el evento, Xi advirtió: “Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda”.

Por su parte, el primer ministro chino, Li Qiang, cuestionó lo que llamó una "corriente contraria de unilateralismo y proteccionismo" mientras que promocionaba el comercio cada vez más importante de Pekín con el bloque.

A continuación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablaron en términos similares sobre el comercio, y ambos hicieron referencia explícita a la necesidad de disminuir su dependencia del mercado norteamericano.

Ante esta ofensiva, el pasado martes, Trump aseguró que Estados Unidos alcanzará a China en la producción de tierras raras “en 10 meses”.