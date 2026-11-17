Lejos de los frentes internos que complican su gestión en Washington, Donald Trump aterrizó este martes en Manila para iniciar una gira asiática de tres días cargada de tensiones y expectativas. El mandatario busca oxígeno político tras el duro golpe sufrido por su partido en las elecciones de mitad de mandato y en medio de un terremoto en el mercado tecnológico provocado por la salida de Jensen Huang de Nvidia, quien admitió haber mantenido una relación con una presunta agente del gobierno chino. Sin embargo, el intento por cambiar de aire tuvo un recibimiento hostil en las calles.

Apenas pisó suelo asiático, el jefe de la Casa Blanca comprobó que los problemas viajan con él. En el inicio de su agenda, debió responder por las recientes caídas masivas en los servicios de Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA) y JPMorgan Chase, fallas que paralizaron vuelos y operaciones comerciales. Fiel a su estilo, Trump minimizó el impacto de las interrupciones: "Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así. No pasa nada", lanzó ante la prensa. Con un tono muy distinto reaccionó al ser consultado por un informe de la cadena CNN sobre supuestos planes de Irán para atacar territorio estadounidense: "Si es así, pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás", advirtió.

Donald Trump en la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) | Crédito: AFP

Tras su paso por Filipinas, Trump tiene a China como destino. Allí, Trump tiene previsto protagonizar una inédita cumbre trilateral sobre armamento nuclear junto al presidente Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. A ese escenario ya de por sí complejo se suma la posibilidad de concretar un encuentro cara a cara con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Trump reactivó las reuniones del "Quad" (el bloque de seguridad que integran Estados Unidos, Australia, India y Japón y que no sesionaba desde 2024), compartiendo mesa con Narendra Modi, Sanae Takaichi y Anthony Albanese. Allí anunció patrullajes marítimos conjuntos y un plan para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial entre países con "intereses comunes".

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En paralelo, el mandatario estadounidense habló un entendimiento preliminar con Tailandia para eliminar aranceles sobre autos, alimentos y fármacos estadounidenses, asegurando que Bangkok comprará insumos agrícolas por 2.600 millones de dólares. Asimismo, durante la gala de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde fue agasajado como invitado de honor, acordó con el presidente anfitrión, Ferdinand Marcos Jr., una serie de principios para combatir las estafas digitales en la región.

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Socios asiáticos y el peso de la guerra en Irán

A pesar de las fotos oficiales y los banquetes de Estado, el desembarco de Trump en la cumbre de la ASEAN dejó en evidencia las grietas en la relación entre Washington y el sudeste asiático. Según analizaron medios internacionales como The New York Times, las señales contradictorias de la Casa Blanca alimentaron la percepción de que Estados Unidos dejó de ser un socio previsible.

Ese desgaste resulta evidente en la propia Filipinas, el aliado de seguridad más antiguo de Washington en la región. Si bien Marcos Jr. calificó a Estados Unidos como un "socio inquebrantable" y prepara un acuerdo de ayuda militar, los choques constantes con buques en el mar de la China Meridional y la disminución de las patrullas estadounidenses lo llevaron a explorar canales de diálogo con Beijing para una eventual exploración conjunta de petróleo y gas.

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A este escenario se suman las propias limitaciones internas de la ASEAN para resolver conflictos críticos. Pese a reunir a 11 naciones y representar casi al 10% de la población mundial, el bloque volvió a fracasar el domingo en su intento por acordar con Beijing un código de conducta para frenar los choques en el mar de la China Meridional, un punto vital para los pescadores y la economía filipina. En paralelo, la organización postegró la exclusión de los líderes de Myanmar.

A las dudas estratégicas se suma el malestar económico provocado por las consecuencias de la guerra en Irán impulsada por Washington. El conflicto disparó los precios internacionales del combustible, golpeando de lleno a una región que depende de las importaciones energéticas de Oriente Medio. El impacto se siente en la vida cotidiana: en Filipinas se perdieron cosechas enteras por la imposibilidad de costear el transporte hacia los mercados, mientras que en Tailandia el gobierno llegó a pedirles a los empleados públicos que usen las escaleras en lugar de los ascensores para ahorrar energía.

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Protestas en las calles y un megaoperativo policial en Manila

El clima de descontento también se trasladó a las cuadras de la capital filipina, donde las autoridades debieron desplegar un operativo de seguridad compuesto por 23.000 policías y unidades especiales SWAT tras cinco días consecutivos de movilizaciones. Antes de la llegada del mandatario estadounidense, alrededor de 1.500 manifestantes se concentraron en el centro de Manila bajo consignas contra la influencia norteamericana y quemaron figuras con la cara de Trump.

Uno de los principales blancos de las críticas fue el proyecto estadounidense "Pax Silica", una iniciativa diseñada para asegurar cadenas de suministro para la industria de la inteligencia artificial por fuera de la órbita china, que los grupos locales denuncian como un plan de saqueo de recursos naturales.

Con el cronograma en Filipinas llegando a su fin tras una recepción militar en el palacio de Malacañang y el anuncio de inversiones en energía, aviación y defensa, todas las miradas se trasladan ahora al próximo movimiento del tablero. El salto de Trump hacia territorio chino pondrá a prueba su margen de maniobra real frente a Xi Jinping y Vladímir Putin, en una cumbre donde se definirá buena parte del equilibrio nuclear y comercial de los próximos años.

TC