Inteligencia de Estados Unidos reveló que Irán estaría planeando atacar a importantes funcionarios del Gobierno de Donald Trump detonando una “bomba sucia” en Washington.

CNN, que tuvo acceso a esta información exclusiva, habló con dos fuentes que le dijeron que el complot ya tiene objetivos y lugares.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, expresó en un comunicado que Estados Unidos está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

Según el medio antes citado, los funcionarios norteamericanos tomaron la alerta de inteligencia como una señal de que Irán podría buscar intensificar la tensión con Estados Unidos.

Trump

Una de las fuentes con las que habló CNN expresó que se está debatiendo si Teherán tiene, “realmente”, las personas necesarias para llevar adelante este plan.

En este contexto, los funcionarios reconocieron que Estados Unidos es vulnerable frente a un ataque que use armas no convencionales, como las “bombas sucias”, que incluyen material radiactivo.

Una de las fuentes aseguró que la inteligencia de Estados Unidos interceptó comunicaciones iraníes donde se dice que han logrado esconder en territorio americano todo el material necesario para armar bombas.

En líneas generales, los funcionarios consideran probable que Irán haya logrado filtrar material químico o nuclear que podría agregarse a una bomba tradicional para transformarla en una “bomba sucia”.

Según CNN, una fuente a la que tuvo acceso afirmó que, por la “porosidad” que tuvo la frontera de Estados Unidos durante la última década, habría sido muy simple introducir agentes que pudieran comprar y luego armar los diferentes componentes de las bombas.

Otra fuente explicó que esta clase de atentados están pensados para causar terror, y los comparó con los ataques suicidas.

En un comunicado, un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas aseguró que “considera que el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia es completamente ilegítimo y rechaza categóricamente y refuta de manera inequívoca las acusaciones falsas y fabricadas difundidas al respecto”.

En medio de estas tensiones, llegó el tercer portaaviones de Estados Unidos a Medio Oriente.

El arribo de un nuevo portaaviones de EEUU a Medio Oriente

Este domingo 15 de noviembre, el portaaviones USS Theodore Roosevelt llegó a Medio Oriente, lo que aumentó a tres el número de grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos en la región en el contexto de la creciente tensión con Irán.

De esta forma, se sumó al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, los cuales fueron desplegados en la región desde abril y agosto.

La Armada estadounidense en el mar Arábigo ahora incluye 13 destructores, 3 portaaviones, 2 cruceros y 1 buque de combate litoral.

Este despliegue ocurre mientras los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán siguen estancados mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa si reanuda o no los ataques militares a gran escala contra Irán.