Caos aéreo en Estados Unidos: una falla en los routers provocó miles de cancelaciones y Trump culpó a Biden

El tráfico aéreo de Estados Unidos atravesaba una de sus peores crisis de los últimos años. Una falla técnica en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) provocó miles de cancelaciones y demoras en todo el país y dejó a cientos de pasajeros sin poder completar sus viajes. El problema comenzó el viernes y, tres días después, las autoridades todavía trabajaban para recuperar la normalidad.

La interrupción se produjo durante una actualización de los equipos de comunicación utilizados para coordinar los vuelos y las señales de radar. Aunque inicialmente se trataba de un procedimiento de modernización de rutina, un problema en dos routers generó una sobrecarga de datos que terminó afectando a otros centros de control aéreo y obligó a suspender los despegues a nivel nacional durante casi cinco horas.

Demoras, reprogramaciones y un vuelo desviado desde Argentina tras el cierre aéreo en Estados Unidos

En medio de las dificultades para normalizar las operaciones, el presidente Donald Trump responsabilizó a la administración de su antecesor, Joe Biden, por el deterioro de la infraestructura tecnológica. Además, respaldó el pedido de su secretario de Transporte, Sean Duffy, para que el Congreso apruebe una partida de 50.000 millones de dólares destinada a modernizar el sistema de control aéreo.

Cuántos vuelos fueron afectados por la falla aérea en Estados Unidos

Según el sitio especializado FlightAware, hasta este domingo se habían registrado más de 1600 vuelos cancelados y otros 3600 con demoras. El episodio se sumó a las alteraciones del sábado, cuando se contabilizaron más de 6400 cancelaciones y 8000 retrasos, después de que la interrupción del viernes provocara un efecto dominó en las operaciones de las principales aerolíneas.

Entre las compañías más afectadas durante la jornada del domingo figuraban JetBlue, con el 27% de sus vuelos cancelados, y American Airlines, con el 13%. Southwest, United Airlines y Delta también registraban interrupciones, aunque en porcentajes menores, de entre el 3% y el 5% de sus operaciones.

El caos aéreo en Estados Unidos se extendió por tercer día consecutivo tras una falla técnica en la red de comunicaciones. | Crédito: AFP

El secretario de Transporte anticipó que el servicio comenzaría a recuperarse durante el domingo, pero advirtió que la normalización completa podría extenderse hasta el lunes. El principal problema era reubicar los aviones, las tripulaciones y los pasajeros que habían quedado fuera de sus itinerarios originales.

La FAA ordenó una de las interrupciones más prolongadas del tráfico aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En 2023 también se había registrado una paralización por un problema informático, aunque de menor alcance.

Qué provocó el colapso aéreo en Estados Unidos

Mientras las aerolíneas intentaban reorganizar sus operaciones, las autoridades avanzaban en la investigación para determinar el origen de la falla. La principal hipótesis apunta a un problema durante la instalación y el reemplazo de routers en dos estaciones remotas ubicadas en Arkansas y Texas.

Según explicó Duffy, el inconveniente comenzó en una instalación de El Dorado, Arkansas, donde un contratista trabajaba para reemplazar el antiguo cableado de cobre por conexiones de fibra óptica, con mayor velocidad de transmisión de datos.

Estados Unidos normaliza lentamente su tráfico aéreo, que dejó más de 2500 cancelaciones

La intervención incluía el reemplazo de un router y había sido considerada inicialmente una actualización de rutina que no debía afectar al resto de la red. Sin embargo, el nuevo dispositivo habría generado problemas de comunicación con otro equipo que había sido sustituido recientemente en Amarillo, Texas.

Rebecca Guy, directora de tecnología de la FAA, explicó que este último router comenzó a transmitir un volumen anormalmente elevado de datos. La sobrecarga se propagó a otros equipos y afectó los sistemas que utilizan los controladores para coordinar los vuelos y las señales de radar.

Aunque las autoridades desconectaron los dispositivos involucrados, la inestabilidad ya se había extendido a otros sectores de la red. Como medida preventiva, la agencia desactivó la funcionalidad de los routers que originaron el problema y aplicó la misma restricción a otros 60 equipos similares distribuidos en el sistema de control aéreo.

Pasajeros varados en aeropuertos de Estados Unidos | Crédito: AFP

Todavía no se pudo establecer qué provocó la falla inicial ni por qué el dispositivo de Amarillo presentó inconvenientes, pese a que allí no se estaban realizando trabajos de actualización. Los investigadores analizan si se trató de un desperfecto de hardware o de un error durante las tareas de mantenimiento, a cargo de la empresa contratista L3Harris.

Duffy descartó que existieran indicios de un ciberataque o de un intento deliberado de sabotaje. También defendió al trabajador que realizó la instalación en Arkansas y aseguró que no había motivos para sospechar de una acción intencional. Sin embargo, reconoció que todavía no se había determinado la causa principal del incidente.

Trump culpó al gobierno de Biden y pidió US$50.000 millones para modernizar el sistema

La crisis también abrió una nueva disputa política en Washington. Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por el estado de la infraestructura aérea y calificó su gestión como un "desastre".

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario respaldó el reclamo de Duffy para que el Congreso apruebe 50.000 millones de dólares destinados a renovar los sistemas de control del tráfico aéreo. El pedido supera los 30.000 millones que el funcionario había solicitado anteriormente.

El secretario de Transporte argumentó que los 12.500 millones de dólares aprobados el año pasado no son suficientes para reemplazar toda la tecnología obsoleta e incorporar nuevos sistemas de gestión del espacio aéreo. Trump, por su parte, reclamó que los fondos se aprueben en una sola partida y no de manera gradual.

Trump le echó la culpa a Biden por el caos aéreo | Crédito: Captura Truth Social

La iniciativa encontró resistencia entre legisladores demócratas, que cuestionaron la necesidad de ampliar el presupuesto sin conocer en detalle cómo se utilizaron los recursos asignados anteriormente. El senador Chris Van Hollen y los representantes Rick Larsen y André Carson expresaron sus reparos al planteo del gobierno.

Duffy evitó garantizar que un episodio similar no vuelva a ocurrir y sostuvo que primero es necesario determinar el origen de la falla. También defendió la decisión de suspender los vuelos como una medida para proteger a los pasajeros.

Donald Trump y Joe Biden | Crédito: CeDoc

El incidente volvió a poner bajo la lupa la antigüedad de los equipos y las deficiencias de la infraestructura de control aéreo estadounidense. Según Duffy, algunos de los routers involucrados habían sido adquiridos en 2001 y ya estaban obsoletos cinco años después. En determinadas instalaciones, además, todavía se utiliza cableado de telecomunicaciones instalado durante la década de 1980.

Las advertencias sobre el estado del sistema no son nuevas. En septiembre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un organismo independiente de control del Congreso, había señalado los riesgos del programa de modernización de la FAA. Entre otros problemas, cuestionó la coordinación de más de 11.000 proyectos y la falta de estimaciones sobre los costos de mantenimiento de la tecnología existente.

LB/AF