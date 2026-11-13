Estados Unidos normaliza lentamente su tráfico aéreo, que dejó más de 2500 cancelaciones

Estados Unidos reanudó las operaciones aéreas después de una suspensión nacional de despegues que se extendió durante más de cuatro horas este viernes, pero el caos resultante todavía afecta este sábado los aeropuertos de todo el país, ya que se estima que más de 2500 vuelos resultaron cancelados. La interrupción, dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) se debió, según la versión oficial, a una falla en las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo, pero ese problema se adjudicó a "equipos obsoletos" y se insistió en remarcar que no había sido producto de hackers o ciberataques.

Este sábado todavía miles de pasajeros esperab en los principales aeropuertos que se les indicara cuando saldrían los vuelos cancelados ayer, en una recuperación de servicios que era paulatina y se cree que quedaría completamente zanjada ya avanzado el domingo.

Aunque el espacio aéreo fue reabierto durante la noche del viernes, las consecuencias del episodio continuaban este sábado. Según el rastreador FlightAware, las aerolíneas buscan reprogramar más de 3.300 vuelos cancelados como consecuencia directa del incidente. El impacto total superó los 15.000 viajes afectados entre cancelaciones y retrasos, de acuerdo con los datos difundidos por Infobae.

Qué provocó la falla

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó el restablecimiento de las operaciones y atribuyó el problema a la infraestructura tecnológica obsoleta que utiliza el sistema de control del tráfico aéreo.

Durante una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que los equipos comenzaron a procesar información inconsistente debido a una sobrecarga de datos.

Pasajeros varados en aeropuertos de Estados Unidos | Crédito: AFP

“Tenemos un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente viejo. Nuestros routers se sobrecargaron de datos y el sistema se cayó. Empezaron a darnos datos inconsistentes y, por eso, apagamos el sistema”, sostuvo Duffy.

El funcionario detalló que la infraestructura todavía depende de componentes tecnológicos instalados hace décadas, entre ellos routers, switches y conexiones de telecomunicaciones analógicas. Según indicó, la incorporación de nuevos equipos y tecnologías habría sobrecargado parte de los sistemas más antiguos.

Duffy señaló que los centros de control y las instalaciones de radar volvieron a funcionar después de que los técnicos implementaran correcciones para reducir la sobrecarga de los equipos.

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El Gobierno descartó un ciberataque, pero la investigación continúa

La interrupción de las operaciones aéreas generó interrogantes sobre las causas del episodio y la posibilidad de que estuviera relacionado con una amenaza contra la seguridad nacional.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades aseguraron que no encontraron indicios de un ataque informático. Sin embargo, Mullin aclaró que la investigación sobre el origen de la falla continúa y que todavía no pueden descartar completamente todas las hipótesis.

El funcionario explicó que, hasta el momento, los elementos disponibles apuntan a un problema técnico vinculado con la infraestructura de comunicaciones. También descartó que la falla estuviera relacionada con el sistema de inteligencia artificial recientemente incorporado por la FAA para mejorar la gestión del espacio aéreo.

Pasajeros varados en aeropuertos de Estados Unidos | Crédito: AFP

La agencia había informado inicialmente que el inconveniente afectaba las comunicaciones de múltiples centros de control de tráfico de rutas aéreas. Ante la inestabilidad de los sistemas, dispuso una suspensión nacional de despegues por motivos de seguridad.

La reanudación de los vuelos no implicó una normalización inmediata del sistema aeroportuario. La interrupción dejó aeronaves fuera de posición, tripulaciones afectadas y pasajeros que debieron modificar sus itinerarios.

Duffy advirtió que recuperar la capacidad operativa llevará tiempo, debido a la necesidad de reorganizar los vuelos y garantizar la disponibilidad de pilotos, auxiliares y aeronaves.

El episodio también tuvo consecuencias fuera de Estados Unidos. Aeropuertos de Canadá registraron cancelaciones y demoras en sus conexiones con el país, mientras que distintas terminales europeas informaron alteraciones en vuelos transatlánticos.

El pedido de fondos para modernizar el sistema

La falla se produjo un día después de que el secretario de Transporte solicitara formalmente al Congreso estadounidense USD 30.100 millones para avanzar con la modernización del sistema de control de tráfico aéreo.

En una carta dirigida a los legisladores, Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, señalaron que la inversión permitiría renovar las telecomunicaciones, incorporar hardware y software modernos y mejorar la infraestructura aeroportuaria.

Tras el incidente, Duffy volvió a reclamar una inversión mayor para reemplazar completamente los equipos obsoletos y advirtió que las fallas podrían repetirse mientras continúe funcionando la infraestructura actual.

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La última interrupción nacional de despegues había ocurrido en enero de 2023, cuando un problema en el sistema de Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM) obligó a la FAA a detener las operaciones.

Aquella suspensión duró aproximadamente 90 minutos y afectó a miles de vuelos. El sistema NOTAM proporciona información a los pilotos sobre peligros, modificaciones en las instalaciones aeroportuarias y otras condiciones que pueden incidir en la seguridad de las operaciones.