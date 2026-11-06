China denunció que Estados Unidos intenta sabotear sus relaciones con Cuba y advirtió a Donald Trump

Este viernes, la cancillería de China definió como “sabotaje” las nuevas sanciones que Estados Unidos le impuso a Cuba que incluyen, por primera vez, a dos compañías del gigante asiático.

Esta nueva ronda de sanciones está centrada en el sector tecnológico y petrolero de la isla, contra la que Washington lanzó una estrategia de alta presión económica. Entre las empresas afectadas por estas medidas se encuentran las firmas electrónicas chinas Beijing H&C Technologies y CEIEC, a las que Estados Unidos acusa de vender sistemas de seguridad y material de defensa a Cuba.

En rueda de prensa, el portavoz del ministerio, Guo Jiakun, expresó: “China se opone firmemente a la injerencia y el sabotaje de Estados Unidos en la cooperación entre China y Cuba”. Además, advirtió que tomarán “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses de sus compañías.

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Estados Unidos impuso, desde enero, fuertes sanciones y un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que tuvo un fuerte efecto en la economía de la isla, generando apagones generalizados y falta de productos.

Donald Trump incluso sugirió la posibilidad de realizar una intervención militar para derrocar al Partido Comunista que desde hace más de seis décadas gobierna la isla.

Donald Trump | Crédito: Cedoc Perfil

Estados Unidos llamó a los cubanos a colaborar con la CIA

Marco Rubio, El secretario de Estado de Estados Unido, le pidió a los cubanos colaborar de manera “discreta” con los servicios de inteligencia estadounidenses.

"A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento. Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, remarcó Rubio en sus redes sociales.

Marco Rubio

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, le respondió a través de X: “Ahora EEUU se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia (estadounidense) cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”.

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Por su parte, el presidente Trump también remarcó sus intenciones de de imponer un cambio de régimen en la isla. “Esos hermosos barcos (militares) pasarán frente a Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato”, dijo el mandatario en Florida.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, le respondió: “En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación”.

HM/DCQ