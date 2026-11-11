El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a las Fuerzas argentinas: "Acusación inadmisible"

La decisión de Teherán de declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas provocó la reacción del Gobierno, que salió a responder a través de un duro comunicado de la Cancillería .

Allí, rechazó categóricamente la medida, sostuvo que "carece de todo fundamento" y calificó la declaración como una "acusación inadmisible" contra dos instituciones que, según remarcó, están subordinadas a la Constitución Nacional y cumplen funciones vinculadas con la defensa de la soberanía.

Detrás de la respuesta oficial también hubo un reclamo concreto a Teherán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó el cruce para volver a reclamarle a Teherán que coopere con la Justicia argentina y entregue a las personas requeridas por los tribunales . “Tres décadas después, los acusados no han comparado ante la justicia argentina”, señaló el comunicado.

Para el Gobierno iraní, la medida alcanzó a dos de las tres fuerzas armadas argentinas. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, la medida se tomó en aplicación del “principio de reciprocidad” , como respuesta a la decisión del Gobierno de Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al listado de organizaciones terroristas.

Posteo de Cancilleria | Crédito: X

La nueva represalia de Teherán llegó después de que, en marzo, el Gobierno argentino incorporara a esa organización al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento ( RePET ). La decisión habilitó la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas, entre ellas, el congelamiento de activos y la imposibilidad de operar en el sistema financiero nacional.

El antecedente inmediato había sido en enero, cuando la Argentina también declaró organización terrorista a la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria. En abril, además, el Gobierno expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani .

Desde Teherán calificaron las decisiones argentinas como un “acto hostil” y anticiparon que habría una respuesta. Para justificarla, el régimen invocó una ley aprobada en 2019 que contempla represalias contra los países que designan a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán | Crédito: AFP

La Guardia Revolucionaria de Irán, fuerza militar creada tras la Revolución Islámica de 1979 | Crédito: AFP

Irán que anunció la Armada y la Fuerza Aérea argentinas quedaban alcanzadas por esa legislación. También advirtió que el Gobierno de Milei deberá asumir “la responsabilidad de todas las consecuencias” derivadas de la decisión, aunque no precisó qué medidas podrían tomar.

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El alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei profundizó el alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel , dos de los principales adversarios del régimen iraní. Esa postura se hizo todavía más visible durante la guerra en Medio Oriente , cuando el Presidente respaldó la ofensiva conjunta de ambos países contra Irán, a fines de febrero.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu, durante un encuentro oficial | Crédito: Archivo

Javier Milei y Donald Trump durante un encuentro bilateral en Estados Unidos | Crédito: AFP

La Guardia Revolucionaria ocupa un lugar central en el funcionamiento del régimen. Fue creada en 1979, después de la Revolución Islámica, como una fuerza militar paralela al Ejército regular, pero con el paso de los años expandió su influencia militar a la política, la economía y las operaciones fuera de las fronteras iraníes.

Adentro de esa estructura funciona la Fuerza Quds , encargada de las operaciones exteriores y de mantener vínculos con organizaciones aliadas de Teherán, entre ellas Hezbollah . Por eso, la decisión argentina de incorporarlas al registro de organizaciones terroristas excede la sanción administrativa.

Pero la medida iraní no apuntó únicamente contra la Argentina. A principios de noviembre, Teherán también declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y la Fuerza Aérea del Reino Unido , y calificó al MI6 , el servicio de inteligencia exterior británico, como un "grupo hostil".





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