El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva y contundente advertencia contra Irán durante su visita a Filipinas, en medio de la escalada de amenazas entre Washington y Teherán. El mandatario aseguró que, si se confirma la posibilidad de un ataque con una bomba radiactiva contra territorio estadounidense, el régimen iraní deberá afrontar consecuencias extraordinarias. “Pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron durante la gira asiática del republicano y fueron uno de los principales temas abordados en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde el periodista Norman Powell brindó detalles sobre la agenda internacional del presidente. Aunque Trump manifestó que espera que ese escenario no llegue a concretarse, también dejó en claro que Washington no descarta esa posibilidad.

La amenaza de una bomba sucia y la advertencia de Trump a Irán

El intercambio entre Estados Unidos e Irán no se limita al terreno militar. La guerra de declaraciones se intensificó después de las treguas alcanzadas entre las partes y de la circulación de informes de inteligencia que alertaron sobre posibles ataques iraníes contra objetivos estadounidenses.

Durante la conversación, el conductor Jorge Elías recordó que habían trascendido advertencias sobre la posibilidad de que el régimen iraní intentara lanzar bombas sucias contra integrantes del gabinete de Washington. También mencionó un informe del Mossad israelí que señalaba posibles amenazas contra Trump y funcionarios de su administración, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En ese contexto, la posibilidad de un ataque radiactivo volvió a ocupar el centro de la agenda. Trump fue consultado sobre ese escenario y respondió con una advertencia que elevó el tono de la confrontación: si la amenaza existe y se concreta, Irán pagará un precio sin precedentes. Sin embargo, no presentó durante esas declaraciones detalles adicionales sobre las supuestas capacidades iraníes ni sobre eventuales medidas de respuesta.

Filipinas, la antesala de una reunión clave con China y Rusia

La visita a Manila representa la primera escala de un viaje de tres días que llevará a Trump a China para participar de conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin. Según explicó Powell, el encuentro tendrá como uno de sus ejes centrales las cuestiones nucleares y se presenta como una instancia diplomática de especial relevancia.

Durante su estadía en Filipinas, Trump también mantuvo reuniones con los líderes de Australia, Japón e India, en una agenda que combina cuestiones de seguridad, relaciones internacionales y comercio. Además, firmó un entendimiento comercial con Tailandia, aunque Powell aclaró que algunos analistas consideran que no se trata de un acuerdo cerrado, sino de un principio de negociaciones para alcanzar un futuro pacto.

Otro de los interrogantes de la gira es la posibilidad de un encuentro con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Según Trump, existe la posibilidad de que esa reunión se concrete, aunque durante la conversación no se aportaron precisiones sobre una fecha o condiciones para el encuentro.

Las polémicas internas que persiguen al presidente en su gira

La agenda internacional tampoco consiguió dejar afuera las controversias domésticas que enfrenta la administración republicana. Powell señaló que este viaje representa la primera salida al exterior de Trump desde las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, en un contexto de cuestionamientos políticos y económicos.

En Manila, los periodistas también consultaron al mandatario por las recientes interrupciones que afectaron a Microsoft, la Administración Federal de Aviación y JP Morgan Chase. Los problemas provocaron cancelaciones masivas de vuelos y alteraciones en la actividad laboral, pero Trump les restó importancia cuando fue interrogado.

“Así es la vida. Cuando sos grande, podés todo el dinero. Ocurren cosas. No pasa nada”, respondió el presidente, en una frase que buscó minimizar el impacto de los inconvenientes.

A las dificultades internas se suma la controversia vinculada a NVIDIA y Jensen Huang, que también fue comentada durante la transmisión. Elías describió el episodio como un verdadero “culebrón” y mencionó las versiones sobre una presunta relación íntima con una agente del Gobierno chino, así como las sospechas sobre posibles intereses vinculados al desarrollo de centros de datos y al impulso de la inteligencia artificial china.

Durante el intercambio, Powell agregó otro elemento a esa trama: según lo comentado en la conversación, habría sido el propio marido de la mujer quien presentó a ambos y consentido la relación durante dos años. El conductor también mencionó a Kang Wei como un nuevo personaje de la historia, aunque no se aportaron precisiones sobre todos los detalles de las acusaciones.