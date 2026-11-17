El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habría tenido un papel en las gestiones para impulsar un encuentro diplomático entre las principales potencias mundiales. Así lo reveló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien aseguró que el mandatario brasileño le había contado sobre esa posibilidad durante una conversación entre ambos.

La información fue analizada por la periodista Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante un intercambio con Jorge Elías. Según explicó, Carney hizo referencia a Lula cuando fue consultado por los periodistas sobre la posibilidad de una reunión internacional que involucraría a China, Rusia y Estados Unidos.

Carney atribuyó a Lula la iniciativa del encuentro internacional

“Él dijo eso y dijo que esto se lo había contado Lula”, explicó Gosman al reconstruir las declaraciones del primer ministro canadiense. La periodista señaló que Carney había recibido esa información durante una de las conversaciones que mantuvo con el presidente brasileño.

Aunque no pudo precisar si la iniciativa original había surgido de Lula o si el mandatario simplemente se la había transmitido a Donald Trump, Gosman consideró que la versión difundida por el canadiense abría esa posibilidad. “Es probable que la idea haya sido de Lula o le haya dicho a Trump, como dijo Cárdenas, que le dijo a Trump”, sostuvo.

La periodista también aclaró que, según la información disponible, el contacto entre Carney y Lula habría sido telefónico y no presencial. “Esta es la información que hay”, remarcó, al distinguir lo que efectivamente contó el primer ministro canadiense de las interpretaciones sobre el origen de la propuesta.

La distancia de Canadá con Donald Trump

Gosman también puso el foco en el posicionamiento internacional de Mark Carney y sus diferencias con el presidente estadounidense. En ese sentido, recordó que el mandatario canadiense mantiene una buena relación con la Unión Europea y que incluso hubo una propuesta para que Canadá pudiera formar parte del bloque, aunque sin convertirse formalmente en un Estado miembro.

“Es uno de los que se desmarca de Donald Trump”, describió la periodista. También recordó que Carney había marcado diferencias con Washington en distintas conferencias y que había dejado en suspenso la venta de automóviles a Estados Unidos.

Ese posicionamiento forma parte de un escenario de tensiones comerciales y diplomáticas en el que Canadá busca ampliar sus vínculos con otros mercados internacionales.

Autos eléctricos chinos: la nueva señal de Carney a Washington

Durante la conversación, Jorge Elías introdujo otro elemento de la política comercial canadiense: la decisión de habilitar el ingreso de vehículos eléctricos fabricados en China. Según señaló el conductor, Carney justificó esa apertura por la ausencia de propuestas de Estados Unidos para evitarla.

Gosman hizo una aclaración sobre el alcance de la medida y sostuvo que no se trataría de una liberalización irrestricta. “Entiendo que esa es una liberación limitada para una determinada cantidad de vehículos hasta tanto se resuelva la negociación comercial con Estados Unidos”, explicó.

Elías interpretó la decisión como una señal de presión hacia Washington. “Es una amenaza de Mark Carney de cualquier manera”, planteó durante el intercambio.

La periodista coincidió en que Canadá está avanzando en una estrategia de diversificación comercial y resumió el escenario con una definición: “Está activamente negociando con China indudablemente y con Europa también”.