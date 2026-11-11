RDC: Lula reclamó recuperar la atención mundial sobre la crisis climática durante la COP 31

En el marco de la COP 31, que se desarrolla en Turquía, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso en el que reclamó recuperar la atención internacional sobre la crisis climática. Durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, la periodista, Eleonora Gosman, destacó los principales puntos de su intervención y advirtió sobre el retroceso de la agenda ambiental.

“Hay un discurso muy interesante de Lula porque marcó la situación en la que se encuentra el tema de los cambios climáticos en el mundo”, explicó Eleonora Gosman. Según detalló, el mandatario brasileño espera que la conferencia “devuelva el tema al mismo nivel que tuvo anteriormente, que le devuelva la atención que merece debido a los grandes cambios del clima”.

La periodista también reprodujo una de las principales advertencias del presidente: “Desde el inicio de este año uno lo que ve es que los cambios climáticos desaparecieron de los discursos de los grandes líderes mundiales”. Lula señaló que el asunto tampoco ocupó un lugar relevante en las reuniones del G7 ni en las del C20, que reúne a los mayores emisores de gases de efecto invernadero.

En ese contexto, Gosman remarcó otra de las definiciones del mandatario: “De hecho la ciencia y el multilateralismo asoció las dos cosas continúan bajo ataque”.

Guerras, inflación y catástrofes climáticas: las advertencias de Lula

Durante su análisis, Gosman señaló que Lula vinculó la crisis ambiental con otros problemas internacionales. “El planeta no puede quedar a merced de una disputa histórica”, afirmó el presidente, según la reconstrucción de la periodista, quien agregó que las guerras y la inflación están agravando el escenario global.

Lula también describió las consecuencias cotidianas del cambio climático. Sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar y de los ríos forman parte de una realidad que golpea a distintas comunidades. Como explicó Gosman en +Perfil, el mandatario advirtió que, “se pierden vidas, se pierden casas, se pierden empleos y se pierden medios de subsistencia también”.

La periodista vinculó esas consecuencias con los desplazamientos de población y la migración. Además, destacó el mensaje político dirigido a los sectores que cuestionan las políticas ambientales: “Los acuerdos climáticos no son los favoritos de las fuerzas reaccionarias, que sabotean el tema de los cambios climáticos y la defensa contra los cambios climáticos”.