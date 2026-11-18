La esperada cumbre tripartita entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, será breve: el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció a medios estatales rusos que durará "no más de una hora", según reportó la agencia AFP.

Xi Jinping recibe a Donald Trump | Crédito: AFP

Este miércoles, Trump aterrizó en el polo tecnológico de Shenzen, donde fue recibido por Xi Jinping con un apretón de manos en la alfombra roja mientras un grupo de personas agitaba pompones de colores y ondeaba banderas chinas y estadounidenses, un gesto inusual en el mandatario chino. Luego, los presidentes se reunieron con Putin para la histórica foto del saludo trilateral.

Donadl Trump llegando a China | Crédito: AFP

"Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", le dijo Xi a Trump. Para el líder republicano es la primera gira internacional desde la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

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Los tres jefes de Estado más poderosos del planeta se reúnen Shenzhen y mostrarán cierta unidad. Sin embargo, cada uno viaja con objetivos propios, que en ocasiones divergen. Ucrania, el control de armamentos y la estabilidad estratégica atraviesan lo que cada mandatario quiere llevarse de la cita.

Putin: la foto y Ucrania

Para el presidente ruso, estar en la reunión equivale a un reconocimiento del estatus de potencia mundial de Rusia, pese al debilitamiento económico que le provocaron las sanciones y la invasión de Ucrania. También legitima su papel en los asuntos internacionales. Tsiporah Fried, del Hudson Institute, estima que una rehabilitación política de ese tipo sería una victoria, aun sin concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania ni sobre las sanciones.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en el Summit APEC | Crédito: AFP

En cuanto a Ucrania, Putin buscará imponer su visión. Según los analistas, quiere hablar del tema sin que Kiev esté en la mesa de negociaciones, y que sean Rusia, Estados Unidos y China quienes decidan el destino geopolítico de los demás.

Eso no implica, sin embargo, que el encuentro vaya a ser una discusión secreta entre grandes potencias para repartirse el mundo, como pronostica Wang Wen, de la universidad china Renmin. Los tres consideran que el orden multilateral llegó a su fin y tienen intereses en territorios vecinos: Estados Unidos en Canadá o Groenlandia, Rusia en Ucrania y China en las aguas filipinas o vietnamitas. Aun así, Xi Jinping no quiere aparecer como líder de una potencia imperialista.

Trump: armas nucleares y dejar atrás las elecciones

El presidente estadounidense dice desde hace tiempo que quiere discutir con Rusia y China el control de armamentos, dado que de los tratados de la Guerra Fría queda poco. Lo inquieta un escenario en el que Estados Unidos deba enfrentar a la vez a los poderes nucleares ruso y chino, lo que algunos analistas llaman “el problema de los tres cuerpos”. “Vamos a hablar de desnuclearización”, aseguró.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en el Summit APEC | Crédito: AFP

Pekín, no obstante, no piensa atarse las manos con un acuerdo trilateral. China todavía no alcanzó la paridad estratégica con Washington y Moscú y, según recuerda Tong Zhao, de Carnegie, prioriza las conversaciones nucleares bilaterales con Estados Unidos porque le permiten usar el tema como palanca diplomática. El analista explica que el país puede suspender esas discusiones como reacción a políticas estadounidenses que rechaza en asuntos prioritarios, como las ventas de armas a Taiwán.

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Trump también quiere tratar el tema de Irán, pero sobre todo busca superar la derrota republicana en las elecciones de medio mandato. “Así es como los presidentes se relanzan”, afirma Edgard Kagan, del CSIS.

Xi: previsibilidad y estabilidad

La vocera de la Cancillería china, Mao Ning, resumió el objetivo de su país: “Preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica”. China enfrenta desafíos en su modelo económico, como la deuda, la demografía y la desaceleración, y se siente incómoda ante los volantazos de Trump o Putin. Wen-ti Sung, de la Universidad Nacional de Australia, estima que Xi aprovechará la ocasión para afirmarse como una potencia aglutinadora y proyectar una imagen de estabilidad. Según Wang Wen, Pekín quiere proponer una mesa de negociación para apaciguar los conflictos.

US President Donald Trump (Center-L) is welcomed by China's President Xi Jinping (R) after arriving at Shenzhen Baoan International Airport to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, in China's southern Guangdong Province on November 18, 2026. (Photo by Kevin Frayer / POOL / AFP) | Crédito: AFP

Xi también desconfía de las consecuencias del escándalo de Nvidia. La investigadora francesa Mathilde Velliet señala que expuso fallas en la administración estadounidense y derivó en un endurecimiento de posiciones, con la publicación el lunes, por parte del Departamento de Comercio, de nuevas reglas más restrictivas sobre el control del acceso remoto a la potencia de cálculo y las licencias de exportación, por ejemplo hacia Singapur.

Los chinos quieren saber, explica Velliet, si se está pasando de lo que ellos llaman “estabilidad estratégica” a una forma de contención estratégica estadounidense. Buscan evitar un regreso a la dinámica de control de exportaciones y podrían agitar por su lado la amenaza de nuevas sanciones, especialmente sobre las tierras raras.

Con información de AFP