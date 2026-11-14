Cómo la espía china robó chips claves a EE.UU.

Una explosiva combinación de romance extramatrimonial, inteligencia extranjera y contrabando tecnológico sacudió los cimientos de Silicon Valley. El escándalo estalló tras confirmarse la infidelidad de Jensen Huang, hasta ahora director ejecutivo de la poderosa Nvidia, con Alice Huang, una empresaria china señalada por agencias de inteligencia estadounidenses como presunta espía al servicio de Beijing.

Lo que comenzó como una crisis personal, admitida por el propio magnate en una carta interna dirigida a sus empleados en la que pidió disculpas a su esposa, derivó rápidamente en una investigación de seguridad nacional sobre cómo una red corporativa logró eludir las restricciones de EE.UU. para desviar procesadores de inteligencia artificial de última generación hacia China.

De acuerdo con información The New York Times, Bloomberg y Reuters, el epicentro operativo de esta triangulación fue Megaspeed International, una firma de computación y centros de datos con sede en Singapur donde Alice Huang ocupó un cargo directivo. Surgida como una escisión de una compañía tecnológica china, Megaspeed se convirtió en tiempo récord en un socio comercial estratégico de Nvidia.

Según datos revelados por Bloomberg, esta estructura empresarial adquirió procesadores avanzados de la compañía estadounidense por un valor de 4.800 millones de dólares desde mediados de 2024, aprovechando vacíos en la fiscalización y complejos entramados societarios.

Los servicios de inteligencia occidentales señalan que Alice Huang habría utilizado su vínculo sentimental con el máximo responsable de Nvidia, para consolidar el acceso privilegiado de su firma al codiciado hardware de EE.UU.

Esos chips, sujetos a estrictos controles de exportación por su capacidad para entrenar modelos masivos de lenguaje y potenciar sistemas militares de defensa, habrían terminado operando en granjas de servidores vinculadas a empresas chinas, eludiendo los bloqueos impuestos por Washington.

La relevancia estratégica de estos procesadores radica en que constituyen el motor indispensable de la carrera tecnológica y militar del siglo XXI. A diferencia de los semiconductores convencionales, las unidades de procesamiento gráfico (GPU) más avanzadas de Nvidia poseen una arquitectura diseñada para ejecutar millones de cálculos simultáneos a velocidades extraordinarias, una capacidad crítica para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial generativa a gran escala.

Para EE.UU., mantener el monopolio sobre este hardware es vital para preservar su ventaja geopolítica, ya que el acceso irrestricto a estos chips permite acelerar el desarrollo de sistemas autónomos de defensa, ciberarmas, simulaciones nucleares y redes de vigilancia masiva.